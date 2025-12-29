Vivienda

Así es morros park 2, un nuevo proyecto donde el parque se une con el mar

Los apartamentos, ubicados dentro de Serena del Mar, en Cartagena, ofrecen un diseño único donde la unión entre la arquitectura y la naturaleza garantizan un estilo de vida de alto nivel.

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 11:00 a. m.
Los espacios de morros park 2 honran el entorno natural.
Los espacios de morros park 2 honran el entorno natural. Foto: morros

Hay lugares que nacen con la promesa de transformar la vida, que redefinen el bienestar, la calma y la armonía. morros park 2 llega a Serena del Mar, en Cartagena, como esa promesa hecha realidad: un proyecto concebido con sensibilidad, refinamiento y respeto por la naturaleza, donde el susurro del mar encuentra su eco en el verdor del parque.

El proyecto, que cuenta con apartamentos desde 640 millones de pesos y está ubicado a pocos pasos de la playa, ofrecerá a sus residentes y visitantes una experiencia única donde la arquitectura y el entorno dialogan con elegancia pues, en lugar de imponerse al paisaje, se funde con él. Sus espacios han sido diseñados para honrar el entorno natural con amplias zonas verdes; senderos para caminar o montar bicicleta, y espacios para la contemplación, respirar y reconectarse con lo esencial.

En morros park 2, cada rincón parece haber sido tejido con el ritmo de la naturaleza. Sobresalen sus jardines, paisajes tropicales y una arquitectura sutil y funcional, pensada para ofrecer belleza, equilibrio y armonía. Además, su cercanía al mar Caribe y su ubicación en Serena del Mar hacen que la brisa marina, el murmullo de las olas y la luz del atardecer formen parte del día a día.

El proyecto está dentro de Serena del Mar, en Cartagena.
El proyecto está dentro de Serena del Mar, en Cartagena. Foto: morros

Y más allá del mar, los residentes tendrán al alcance un entorno planificado con visión porque Serena del Mar es mucho más que una zona costera, es un proyecto urbanístico que integra ciudad, naturaleza, recreación, infraestructura y bienestar. Caminos peatonales, ciclorutas, espacios comunes, canales navegables y servicios, todo dispuesto para construir un estilo de vida donde la comodidad y la naturaleza conviven sin fricciones.

Para todos los momentos de la vida

Pensado para quienes buscan algo más que un apartamento, morros park 2 garantiza calidad de vida para familias y para quienes sueñan con volver a casa y encontrar un refugio de paz. Las zonas comunes, los espacios exteriores, los senderos y los jardines lo confirman. Todo invita a vivir con tranquilidad, a recuperar la sencillez del contacto con la naturaleza y a disfrutar los días bajo la luz caribeña, en armonía.

YouTube video RgAHlgZDTU0 thumbnail

Además, su lanzamiento representa una nueva etapa en la historia de los desarrollos de la familia morros en Cartagena, una apuesta por lo que podría llamarse ‘lujo apacible’: elegante, sereno y sostenible.

Best Place to Live: un reconocimiento que respalda una filosofía

Los condominios morros cuentan con la certificación Best Place to Live, un reconocimiento internacional que celebra los proyectos donde la calidad de vida, la planificación urbana y la conexión humana son esenciales. Esta certificación no solo garantiza un estándar superior; confirma que quienes eligen vivir aquí se integran a una comunidad pensada para disfrutar cada día con plenitud.

Detrás de este reconocimiento y de la calidad de los proyectos morros se encuentra un promotor con más de 40 años de experiencia, cuatro décadas dedicadas a crear proyectos que elevan la calidad de vida y han transformado el paisaje urbano de Cartagena.

Lujo apacible es el concepto que destaca morros park 2.
Lujo apacible es el concepto que destaca morros park 2. Foto: morros

Su legado siempre ha sido el de construir con optimismo, ética y sensibilidad. Ese sello, cultivado durante años, se reconoce en cada detalle de morros park 2, desde la elección de los materiales hasta la composición de los espacios comunes, concebidos para convertirse en escenarios de bienestar.

Para conocer más sobre este proyecto, ingrese a www.morrospark.com o visite en Cartagena el Showroom Bocagrande en la Cra. 3 No. 8-104. Además, puede contactarse a los números (+57) 3168777402 y (+57) 3157521190.

Además, puede visitar el Centro de Ventas Serena del Mar en el Km 8 vía al mar o comunicarse al número (+57) 3167585443.

