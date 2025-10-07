Profesora de Liderazgo y Management en Harvard dará charla en Colombia, en el World Business Forum Bogotá 2025

La décima edición del World Business Forum, organizada por WOBI, llega este año a Bogotá con un doble motivo de celebración: reúne a nueve referentes globales del management, la innovación y el liderazgo, y conmemora 10 años de este encuentro en Colombia. El foro se realizará los días 29 y 30 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, bajo el lema El poder de lo impredecible.

Amy Edmondson, profesora de Liderazgo y Management en Harvard Business School | Foto: Cortesía Wobi

Entre los speakers destacados se encuentra Amy Edmondson, profesora de Liderazgo y Management en Harvard Business School y reconocida como la #1 del ranking Thinkers50 en 2021 y 2023, que la posiciona como una de las voces más influyentes en management a nivel mundial. Edmondson es referente en seguridad psicológica en el trabajo, un enfoque que impulsa la innovación y la adaptabilidad en contextos inciertos.

Autora del bestseller The Fearless Organization y del premiado Right Kind of Wrong del Financial Time con el premio a Libro del Año 2023, Edmondson ha trabajado con numerosas organizaciones para transformar culturas internas, derribar barreras que limitan la colaboración y fortalecer la confianza en los equipos. Su participación en el foro se centrará en cómo construir culturas que empoderen a los equipos para liderar el cambio, integrar la seguridad psicológica en la toma de decisiones diaria, transformar errores en aprendizajes que impulsen la innovación y la adaptabilidad, y preparar a los líderes y equipos para asumir riesgos inteligentes en entornos de constante incertidumbre.

“Celebrar diez años del World Business Forum en Colombia es un motivo de orgullo, pero también un llamado urgente a repensar cómo lideramos. Hoy ya no tenemos certezas absolutas: lo impredecible es el contexto en el que nos movemos. El poder no está en controlar la incertidumbre, sino en transformarla en una oportunidad para innovar, adaptarse e inspirar. En esta edición especial contaremos con referentes como Amy Edmondson, Nouriel Roubini, Amy Cuddy, Andrew McAfee, Rigoberto Urán, Inma Shara, Peter Docker, Elizabeth Dunn y Álex Rovira, quienes aportarán perspectivas y herramientas desde ámbitos y disciplinas como la economía, la innovación, el liderazgo, el alto rendimiento, la creatividad, el bienestar y la autogestión, para mostrar cómo navegar estos escenarios cambiantes con equipos resilientes, apoyados en la tecnología y guiados por talento, cultura y propósito. Ese es, precisamente, el poder de lo impredecible”, afirma Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia.

Voces que inspirarán a los líderes en la décima edición

Además de Edmondson, el World Business Forum Bogotá 2025 reunirá a una programación diversa de voces internacionales que, desde distintos ámbitos, abordarán los grandes retos y oportunidades del liderazgo en tiempos de disrupción: