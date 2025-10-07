Management
Profesora de Liderazgo y Management en Harvard dará charla en Colombia, en el World Business Forum Bogotá 2025
Amy Edmondson, líder global en management, revelará estrategias clave para dominar lo impredecible
La décima edición del World Business Forum, organizada por WOBI, llega este año a Bogotá con un doble motivo de celebración: reúne a nueve referentes globales del management, la innovación y el liderazgo, y conmemora 10 años de este encuentro en Colombia. El foro se realizará los días 29 y 30 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, bajo el lema El poder de lo impredecible.
Entre los speakers destacados se encuentra Amy Edmondson, profesora de Liderazgo y Management en Harvard Business School y reconocida como la #1 del ranking Thinkers50 en 2021 y 2023, que la posiciona como una de las voces más influyentes en management a nivel mundial. Edmondson es referente en seguridad psicológica en el trabajo, un enfoque que impulsa la innovación y la adaptabilidad en contextos inciertos.
Autora del bestseller The Fearless Organization y del premiado Right Kind of Wrong del Financial Time con el premio a Libro del Año 2023, Edmondson ha trabajado con numerosas organizaciones para transformar culturas internas, derribar barreras que limitan la colaboración y fortalecer la confianza en los equipos. Su participación en el foro se centrará en cómo construir culturas que empoderen a los equipos para liderar el cambio, integrar la seguridad psicológica en la toma de decisiones diaria, transformar errores en aprendizajes que impulsen la innovación y la adaptabilidad, y preparar a los líderes y equipos para asumir riesgos inteligentes en entornos de constante incertidumbre.
“Celebrar diez años del World Business Forum en Colombia es un motivo de orgullo, pero también un llamado urgente a repensar cómo lideramos. Hoy ya no tenemos certezas absolutas: lo impredecible es el contexto en el que nos movemos. El poder no está en controlar la incertidumbre, sino en transformarla en una oportunidad para innovar, adaptarse e inspirar. En esta edición especial contaremos con referentes como Amy Edmondson, Nouriel Roubini, Amy Cuddy, Andrew McAfee, Rigoberto Urán, Inma Shara, Peter Docker, Elizabeth Dunn y Álex Rovira, quienes aportarán perspectivas y herramientas desde ámbitos y disciplinas como la economía, la innovación, el liderazgo, el alto rendimiento, la creatividad, el bienestar y la autogestión, para mostrar cómo navegar estos escenarios cambiantes con equipos resilientes, apoyados en la tecnología y guiados por talento, cultura y propósito. Ese es, precisamente, el poder de lo impredecible”, afirma Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia.
Voces que inspirarán a los líderes en la décima edición
Además de Edmondson, el World Business Forum Bogotá 2025 reunirá a una programación diversa de voces internacionales que, desde distintos ámbitos, abordarán los grandes retos y oportunidades del liderazgo en tiempos de disrupción:
- Amy Cuddy – Talento Psicóloga social de Harvard y autora bestseller, reconocida por su investigación sobre lenguaje corporal y confianza en el liderazgo.
- Nouriel Roubini – Economía global y América Latina Economista de renombre mundial, conocido por sus análisis sobre riesgos globales y coyuntura económica.
- Andrew McAfee – Innovación y tecnología Investigador del MIT, especialista en inteligencia artificial y transformación digital.
- Rigoberto Urán – Alto rendimiento Ciclista colombiano de élite, referente de resiliencia, disciplina y trabajo en equipo.
- Inma Shara – Creatividad Directora de orquesta internacional que aborda el liderazgo desde la inspiración y la sincronía.
- Peter Docker – Liderazgo en acción Consultor internacional y exoficial de la Fuerza Aérea británica, experto en liderazgo colaborativo y propósito organizacional.
- Elizabeth Dunn – Bienestar y rendimiento Investigadora de la University of British Columbia, especialista en ciencia de la felicidad y rendimiento.
- Álex Rovira – Autogestión Autor bestseller y referente en psicología del liderazgo, enfocado en autoconciencia y toma de decisiones.