Más de 1.300 ejecutivos de 260 empresas participaron en la décima edición del World Business Forum

El evento reunió a figuras como Amy Edmondson, Andrew McAfee y Rigoberto Urán, y anunció la lista de speakers que encabezarán el foro en 2026.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 4:34 p. m.
World Bussiness Forum
World Bussiness Forum | Foto: Cortesía

Con una asistencia de más de 1.300 ejecutivos y representantes de 260 empresas de diversos sectores económicos, así como visitantes de 10 países, y un índice de satisfacción del 97 %, culminó la décima edición del World Business Forum Bogotá, organizado por WOBI, consolidándose como el evento más influyente del país en liderazgo, management, innovación y transformación organizacional.

Durante dos días, el evento se convirtió en un punto de encuentro para líderes empresariales, CEOs y directivos que reflexionaron sobre cómo actuar con decisión y humanidad en un entorno donde la única constante es el cambio. Bajo el lema “El poder de lo impredecible”, los speakers internacionales y nacionales invitaron a los asistentes a desafiar la incertidumbre, aprovechar la disrupción como motor de oportunidad y fortalecer su liderazgo en tiempos complejos.

“Cumplir diez años en Colombia no solo representa una década de ideas, sino también la evolución del liderazgo de las empresas de nuestro país. Hoy, el verdadero poder está en quienes se atreven a liderar desde la flexibilidad, la empatía y la valentía para tomar decisiones en medio de lo impredecible”, afirmó Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia.

Durante el cierre del evento, WOBI anunció los speakers confirmados para la edición 2026, que se llevará a cabo el 28 y 29 de octubre nuevamente en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y promete seguir desafiando los límites del pensamiento empresarial.

