WOBI en Medellín: El gran evento para liderar la transformación empresarial impulsada por la Inteligencia Artificial

El próximo 28 de abril, el centro de convenciones Plaza Mayor, en Medellín, será sede de la nueva edición de “Wobi on AI & Business Transformation”, un encuentro centrado en el análisis del impacto de la inteligencia artificial (IA) en las organizaciones. Es el sexto evento que realiza la WOBI en la capital antioqueña.

La agenda estará enfocada exclusivamente en cómo la IA está redefiniendo la gestión empresarial en distintos niveles. Temas como liderazgo, marketing y estrategia harán parte de las discusiones programadas durante la jornada.

La tecnología transformó la seguridad privada. Estos son los cambios que ya se ven en conjuntos cerrados y empresas

De acuerdo con la organización, el evento de 2026 introduce cambios frente a la edición realizada en 2025, que reunió a cerca de 800 ejecutivos, líderes empresariales, entre presidentes, ejecutivos de nivel C y directores de área.

“Esta será la segunda edición en Medellín de WOBI on AI & Business Transformation. Un evento enfocado en entender cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que gestionamos nuestras organizaciones, brindando luces y guías para los líderes en este momento de cambio”, explicó Martha Lucia Maldonado, Managing Director de Wobi Colombia.

La agenda estará enfocada exclusivamente en cómo la IA está redefiniendo la gestión empresarial en distintos niveles. Foto: WOBI - API

El encuentro contará con el respaldo de grandes patrocinadores y aliados, además del apoyo institucional de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Desarrollo Económico. Esta articulación busca promover el intercambio de conocimiento alrededor de la transformación digital y su aplicación en el entorno empresarial.

Para WOBI, la elección de Medellín como sede responde a su reconocimiento como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los contenidos del evento estarán orientados a abordar retos tanto locales como globales en materia de adopción tecnológica.

Científicos descubren más de 100 planetas con IA: así funciona la tecnología que analiza millones de estrellas

Grandes invitados

En cuanto a la programación académica, el evento reunirá a varios expertos internacionales. Entre ellos se encuentra Terry Gutiérrez, directora para Latinoamérica de Tesla, quien abordará la relación entre liderazgo y tecnologías basadas en inteligencia artificial.

También participará Andrew Mayne, ingeniero vinculado al desarrollo de prompting en OpenAI, quien presentará un caso relacionado con la implementación de esta tecnología; y Nathan Furr, académico del INSEAD, quien centrará su intervención en la integración de la IA en la planeación estratégica de las organizaciones.

Por su parte, Giuseppe Stigliano, especialista en mercadeo, analizará el uso de datos y algoritmos en la formulación de estrategias comerciales. La agenda también incluye a María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, quien abordará la relación entre la IA y el desarrollo económico y social.

El encuentro contará con el respaldo de grandes patrocinadores y aliados, además del apoyo institucional de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Desarrollo Económico. Foto: WOBI - API

Innovación empresarial en la era digital

Uno de los temas centrales del evento será la preparación de los equipos de trabajo frente a los cambios derivados de la adopción de tecnologías digitales. En este sentido, se discutirán aspectos relacionados con la incorporación de la IA en procesos internos, así como en la cultura organizacional y la relación con los clientes.

“Nuestra misión en WOBI es apoyar a los líderes empresariales a gestionar mejor sus organizaciones a través del conocimiento. Buscamos el mejor contenido de negocios que existe en el mundo para presentarlo directamente a los empresarios de Medellín, permitiéndoles tener acceso a estos pensadores del management”, señaló Maldonado.

El evento se desarrollará en una sola jornada y estará orientado a la presentación de casos, análisis y experiencias relacionadas con el uso de inteligencia artificial en distintos sectores.

Con esta nueva edición, la organización ratifica a Medellín como una ciudad que ha consolidado su agenda en temas de innovación y tecnología.

La jornada del 28 de abril reunirá a actores del sector empresarial interesados en comprender las implicaciones de la IA en la toma de decisiones y en la transformación de las organizaciones.

*Contenido elaborado con el apoyo de Wobi.