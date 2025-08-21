Suscribirse

Management

El World Business Forum celebra 10 años analizando la evolución del liderazgo en tiempos de incertidumbre

SEMANA conversó con Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia, sobre los invitados y la temática del foro para su décima edición.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 2:45 a. m.
La apuesta, según sus organizadores, es que AI & Business Transformation se consolide como una cita permanente en la ciudad.
WOBI Colombia. | Foto: Cortesía WOBI Colombia.

El World Business Forum Bogotá (WOBI) celebra este año una década consolidándose como uno de los espacios más importantes para el liderazgo empresarial en América Latina.

Pero más allá de la conmemoración, la edición 2025 llega con una propuesta profunda: “El poder de lo impredecible”.

En un mundo marcado por la incertidumbre geopolítica, los avances tecnológicos acelerados y las transformaciones sociales, este eslogan invita a los líderes a repensar sus estrategias desde lo humano y lo adaptable.

Contexto: La inteligencia artificial como ventaja competitiva: el nuevo enfoque de Wobi Colombia llega a Medellín

Una nueva era del liderazgo: de la planeación al entendimiento humano

Durante décadas, la gestión empresarial se basó en herramientas como la planeación estratégica o el Balanced Scorecard. Se trazaban rutas claras y el liderazgo consistía en conducir a todos por el mismo camino, Pero esa era quedó atrás. La complejidad actual —con guerras activas, crisis económicas, transformaciones digitales y cambios geoestratégicos— ha dejado en evidencia que el control absoluto es una ilusión.

Hoy, el verdadero liderazgo radica en la capacidad de actuar dentro de lo incierto. En palabras Martha Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI Colombia: “El poder de lo impredecible es volver a lo humano, a tener control sobre mi rango de acción como líder de equipos, aún cuando no tengo control sobre lo que pasa fuera de mi organización”.

El evento, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Julio Mario Santo Domingo, espera reunir a más de 1.300 ejecutivos de diversos sectores. La agenda se estructura sobre tres pilares fundamentales:

  1. Voceros empresariales: líderes con trayectoria en compañías de alto impacto.
  2. Académicos: referentes de escuelas de negocios de renombre mundial.
  3. Speakers inspiradores: figuras que han transformado sectores con ideas disruptivas.

Entre los nueve conferencistas que encabezan esta edición, destacan nombres de talla mundial:

  • Amy Edmondson, la voz más influyente en el concepto de seguridad psicológica en las organizaciones. Catalogada como la speaker número uno en el ranking global Thinkers50 en 2021 y 2023.
  • Nouriel Roubini, el economista que predijo la crisis de 2008, llega para analizar los desafíos económicos y geoestratégicos actuales de América Latina en un contexto global cada vez más volátil.
  • Andrew McAfee, del MIT, compartirá su visión sobre la inteligencia artificial generativa y la innovación disruptiva.
  • Amy Cuddy, psicóloga y profesora de Harvard Business School, abordará el empoderamiento de los equipos desde una perspectiva académica y práctica.
  • Inma Shara, directora de orquesta española, hablará sobre liderazgo y creatividad desde la perspectiva de la armonía organizacional.
  • Peter Docker, expiloto de la Fuerza Aérea Británica y consultor internacional, compartirá su visión sobre el liderazgo desde el rol del copiloto.
  • Elizabeth Dunn, experta en psicología del bienestar, abordará cómo el equilibrio emocional y personal influye directamente en el rendimiento de los equipos.
  • Álex Rovira, autor del exitoso libro La buena suerte, reflexionará sobre autoconocimiento, resiliencia y liderazgo humano.
  • Rigoberto Urán, ciclista y empresario colombiano, cerrará la jornada con una ponencia sobre alto rendimiento, disciplina y emprendimiento.

Expectativas altas en un escenario exigente

Tras diez años de trayectoria, WOBI no ha bajado la guardia. La meta para 2025 es clara: mantener la calidad y profundidad de contenido que ha convertido al evento en una “maestría de dos días” para los asistentes. Con un índice de satisfacción del 95% el año anterior, los organizadores buscan repetir el lleno total del recinto, consolidar su presencia en Colombia y seguir expandiendo su impacto más allá de Bogotá.

WOBI
WOBI | Foto: Tomada de: https://www.wobi.com/

Maldonado concluye con una invitación: “Es un evento imperdible para cualquier ejecutivo que quiera entender hacia dónde va el liderazgo hoy. Te desconecta del día a día, te conecta con lo humano, y te da una visión clara del management del futuro”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La novia de La Liendra, Dani Duke, reaccionó a la radical decisión del influencer y dejó clara su opinión

2. Vicky Dávila hace una petición al presidente Donald Trump por la grave situación de orden público en Colombia

3. Desafío Siglo XXI: Rosa no ocultó disgusto y explotó contra Rata; no se guardó nada

4. Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

5. ¿Indulto en camino? Erik y Lyle Menéndez enfrentan nuevo revés en su libertad condicional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

WOBIColombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.