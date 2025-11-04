Suscribirse

Economía

Revelan la razón por la que los empleados más eficientes y que menos se quejan son los más perjudicados en empresas

Es un patrón que se repite en muchas empresas y dinámicas laborales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de noviembre de 2025, 5:47 p. m.
Muchos despidos de empresas son sin causa justificada.
Esta es la razón que indica un experto. | Foto: 123rf

Con el paso del tiempo, las dinámicas laborales han cambiado de manera sustancial en el mundo. Para nadie es un secreto que lo que se hacía hace algunos años en las empresas, hoy ya es paisaje y se ha quedado en el pasado. El teletrabajo, las redes sociales y otras dinámicas han alterado la manera en la que los empleados se relacionan.

Sin embargo, hay algo que no ha cambiado y es la necesidad de cumplir con las responsabilidades y también ser proactivo, que son dos cualidades que valoran la mayoría de los jefes.

Los despidos en las empresas ocurren frecuentemente.
Esto es lo que dicen los expertos. | Foto: 123rf

Hay algunos patrones que se repiten en las dinámicas laborales. Uno de ellos es el que se da cuando un trabajador que tiene un buen desempeño, es el más perjudicado y afectado por cuenta de decisiones de su jefe.

Contexto: Tejido empresarial colombiano: la radiografía de la SuperSociedades y los motores que impulsan las pequeñas empresas

Un experto en recursos humanos, llamado Rafael Alonso, expuso esta situación en un video de Tiktok y aseguró que los trabajadores más benevolentes son los que más sufren. Es decir, quienes no se quejan y dan los mejores resultados, son los que reciben la peor parte.

cansancio en los ojos
Son varios los empleados que se ven inmiscuidos en esta dinámica. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El experto dijo que los empleados que dan todo su potencial, normalmente reciben el mismo salario que sus compañeros, que no se esfuerzan igual.

En este escenario, el jefe ven a los que se esfuerzan como personas que pueden hacer el trabajo duro, por lo que les encargan las responsabilidades más fuertes.

Contexto: Exportadores colombianos ya pueden solicitar en línea el Certificado de Reembolso Tributario

El experto indica que si usted como jefe evidencia que alguien no puede asumir el trabajo, mejor decide no entregárselo. Esta dinámica, para el trabajador, tiende a generar un mayor estrés, por lo que puede llegar a deteriorar su bienestar o salud.

Porvenir trabaja por el bienestar financiero de los colombianos, adoptando un enfoque que prioriza el acompañamiento a sus afiliados en el proceso de crecimiento de su patrimonio.
Ojo si usted está en esta situación. | Foto: Adobe Stock

Esto se debe a que el trabajador debe asumir una carga laboral mucho más alta sin recibir ninguna compensación, cambio de cargo o aumento de salario, por lo que no ve efectos en su mayor esfuerzo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cristiano Ronaldo da detalle clave sobre su retiro y remece el mundo futbol: “Lo he preparando”

2. Exjurado de ‘Yo me llamo’ se destapó sobre Amparo Grisales y expuso detalles de su relación: “Fue lo que me costó el puesto a mí”

3. M-19 y Pablo Escobar: la supuesta alianza y dineros que se movieron para la toma del Palacio de Justicia

4. Petro buscará al segundo hombre más importante de EE. UU.: “Enviaré toda nuestra información disponible”

5. Tabla de posiciones del Mundial Sub-17: Colombia respira tras aguarle la fiesta a Alemania

LEER MENOS

Noticias relacionadas

TrabajadoresEmpleadosEmpresas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.