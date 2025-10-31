Suscribirse

Economía

Tejido empresarial colombiano: la radiografía de la SuperSociedades y los motores que impulsan las pequeñas empresas

Estos son los sectores clave para el empresariado colombiano.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 5:29 p. m.
Empresarios analizan el comportamiento de sus ventas digitales, una tendencia en crecimiento entre las pymes colombianas que apuestan por el comercio electrónico
Así se compone el tejido empresarial del país | Foto: Mercado Libre

La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) presentó este 31 de octubre una herramienta denominada ‘Pymes 2025′, con la que consolidaron la información de unas 19.884 sociedades que en conjunto reportan ingresos por 99,5 billones de pesos y ganancias por 3,23 billones. Dicha dinámica permite comprender con mayor precisión la dinámica económica de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor empresarial del país.

Uno de los datos más importantes del estudio reveló cuáles son los sectores que más predominan en el país. Uno de los más importantes es el de las empresas del sector servicio, las cuales tienen una participación del 35,87 %.

Porvenir trabaja por el bienestar financiero de los colombianos, adoptando un enfoque que prioriza el acompañamiento a sus afiliados en el proceso de crecimiento de su patrimonio.
Esto es lo que indica la Supersociedades. | Foto: Adobe Stock

Luego de ello, están las de comercio, que tienen una participación del 28,75 %, la manufactura que es de un 16,14 % y la construcción, con un 10,89 %. En los dos últimos lugares está el agropecuario, con 7,2%, y el de minero e hidrocarburos, con 1,33 %.

“En el análisis por subsectores, las actividades inmobiliarias destacan con una participación del 21,21 %, consolidándose como una de las principales fuentes de rentabilidad y crecimiento dentro del universo de las pequeñas y medianas empresas del país”, indicó.

Contexto: Las manzanas francesas conquistan el paladar colombiano y crecen 4% en producción

Cómo le va al sector servicios

La SuperSociedades indica que es el más representativo, con unas 9.925 empresas, generando 4,4 billones en ganancias. Las actividades inmobiliarias en este sector son las de mayor peso, seguidas por las del sector financiero y administrativo.

Bogotá cuenta con un catastro sólido y actualizado, valorizado en 919 billones de pesos, que se ha convertido en referente regional. Cada año, la actualización del censo inmobiliario permite conocer cómo crece y se transforma la ciudad.
Supersociedades retrató la realidad del tejido empresarial. | Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Cómo le va al sector de comercio

En el informe se precisa que fueron 3.711 sociedades las que pertenecen a este sector, siendo uno de los pilares de crecimiento empresarial más importantes. Las mayores utilidades provienen del comercio mayorista de maquinaria y equipo, además de otros tipos de comercio al por menor y venta de partes y accesorios para vehículos automotores.

Contexto: MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos a sus trabajadores

Cómo le va al sector manufacturero

Son 2.083 empresas las que existen en este ramo y que aportan un grueso de 175.557 millones de pesos en ganancias, principalmente en la fabricación de artículos plásticos de confección de prendas de vestir y producción farmacéutica, consolidando su papel como motor de innovación y transformación.

Cómo le va al sector agropecuario

Este sector agrupa unas 1.476 sociedades y en estas sobresalen actividades de cultivo de caña de azúcar, cría de ganado bovino y palma para aceite, que concentran el 64 % de las ganancias del sector.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
Esto es lo que indica la entidad. | Foto: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Cómo le va al sector minero

Este se conforma apenas por 294 empresas, las cuales desarrollan actividades de extracción de petróleo crudo, junto con la extracción de piedra, arena y arcillas. Dichas empresas lideran las utilidades, mientras que las mayores pérdidas se concentran en la minería de carbón.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasSupersociedades

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.