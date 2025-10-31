Tejido empresarial colombiano: la radiografía de la SuperSociedades y los motores que impulsan las pequeñas empresas

La Superintendencia de Sociedades (SuperSociedades) presentó este 31 de octubre una herramienta denominada ‘Pymes 2025′, con la que consolidaron la información de unas 19.884 sociedades que en conjunto reportan ingresos por 99,5 billones de pesos y ganancias por 3,23 billones. Dicha dinámica permite comprender con mayor precisión la dinámica económica de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor empresarial del país.

Uno de los datos más importantes del estudio reveló cuáles son los sectores que más predominan en el país. Uno de los más importantes es el de las empresas del sector servicio, las cuales tienen una participación del 35,87 %.

Esto es lo que indica la Supersociedades. | Foto: Adobe Stock

Luego de ello, están las de comercio, que tienen una participación del 28,75 %, la manufactura que es de un 16,14 % y la construcción, con un 10,89 %. En los dos últimos lugares está el agropecuario, con 7,2%, y el de minero e hidrocarburos, con 1,33 %.

“En el análisis por subsectores, las actividades inmobiliarias destacan con una participación del 21,21 %, consolidándose como una de las principales fuentes de rentabilidad y crecimiento dentro del universo de las pequeñas y medianas empresas del país”, indicó.

Cómo le va al sector servicios

La SuperSociedades indica que es el más representativo, con unas 9.925 empresas, generando 4,4 billones en ganancias. Las actividades inmobiliarias en este sector son las de mayor peso, seguidas por las del sector financiero y administrativo.

Supersociedades retrató la realidad del tejido empresarial. | Foto: Alcaldía de Bogotá - API

Cómo le va al sector de comercio

En el informe se precisa que fueron 3.711 sociedades las que pertenecen a este sector, siendo uno de los pilares de crecimiento empresarial más importantes. Las mayores utilidades provienen del comercio mayorista de maquinaria y equipo, además de otros tipos de comercio al por menor y venta de partes y accesorios para vehículos automotores.

Cómo le va al sector manufacturero

Son 2.083 empresas las que existen en este ramo y que aportan un grueso de 175.557 millones de pesos en ganancias, principalmente en la fabricación de artículos plásticos de confección de prendas de vestir y producción farmacéutica, consolidando su papel como motor de innovación y transformación.

Cómo le va al sector agropecuario

Este sector agrupa unas 1.476 sociedades y en estas sobresalen actividades de cultivo de caña de azúcar, cría de ganado bovino y palma para aceite, que concentran el 64 % de las ganancias del sector.

Esto es lo que indica la entidad. | Foto: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

Cómo le va al sector minero