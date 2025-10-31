La campaña Europa Nunca Demasiado Green. Manzanas de Francia, buenas para la tierra, buenas para ti, celebra su tercer año en Colombia con una cosecha récord y un mensaje claro: promover el consumo responsable y sostenible de frutas europeas en el país.

El mejor momento de las manzanas francesas

Las manzanas francesas viven un momento dorado en Colombia. Con un aumento del 4% en la producción de 2025, equivalente a 1,485 millones de toneladas.

El sector productor, representado por Interfel y la Asociación Nacional de Manzanas y Peras (ANPP), reporta una cosecha excepcional tanto en volumen como en calidad, destacando el dulzor de la variedad Gala, una de las preferidas por los consumidores colombianos.

Colombia, que importó cerca de 118.296 toneladas de manzanas entre agosto de 2024 y julio de 2025, se consolida como uno de los mercados más atractivos para esta fruta en América Latina.

Francia ocupa el tercer lugar como proveedor, con 13.832 toneladas valoradas en 10,8 millones de euros, superando a otros países europeos y fortaleciendo su presencia en el mercado local.

El gusto colombiano por las manzanas francesas no es casualidad. Variedades como Gala, Granny Smith y Pink Lady® se han ganado el favoritismo por su frescura, textura y sabor, además de su versatilidad en la gastronomía.

“Estas frutas se disfrutan tanto como snack saludable como en jugos, repostería o platos gourmet”, destacan desde Interfel, organización que coordina la campaña con el respaldo de la Unión Europea.

Las manzanas francesas se han convertido en las favoritas de los colombianos por su textura crujiente, aroma y dulzor natural. | Foto: Getty Images

Las cifras hablan por sí solas

En términos de producción, las cifras reflejan una oferta sólida y diversificada: 122.000 toneladas de Granny Smith (22% más que el año anterior), 179.000 toneladas de Pink Lady® (5% más) y 251.000 toneladas de Gala, que pese a una leve caída del 1%, sigue siendo la variedad más demandada por los colombianos.

Más allá de la calidad, la campaña pone el foco en la sostenibilidad. Bajo el sello “Vergers écoresponsables”, los productores franceses certifican prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, garantizando trazabilidad y transparencia desde los huertos hasta los puntos de venta. Esta filosofía responde a un nuevo perfil de consumidor colombiano, que valora los productos frescos, saludables y con un origen claro.

“El compromiso del sector es ofrecer frutas que sean buenas para la tierra y buenas para las personas”, destacan los representantes de Interfel en el marco de la campaña.