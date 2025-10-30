Grupo Nutresa acumula ventas por $15,3 billones y ebitda de $2,3 billones en el tercer trimestre de 2025

Con una cifra de 15,3 billones de pesos en ventas, el Grupo Nutresa reportó a la Superintendencia Financiera los resultados del tercer trimestre, periodo en el que el crecimiento fue de 13,3 %.

Dentro de los dos segmentos geográficos que maneja la compañía: el mercado nacional y el internacional, se destacan las cifras obtenidas en Colombia, donde la multilatina de alimentos registró ventas por 9 billones de pesos, lo que equivale a un crecimiento de 10,3 %.

Café, chocolates y galletas impulsaron en Colombia

En nuestro país, el Grupo Nutresa estuvo apuntalado por los negocios de café, chocolates, restaurantes y galletas, teniendo en cuenta que este grupo empresarial incluye una amplia gama de categorías del sector de alimentos, en su portafolio.

Entre tanto, en ventas internacionales registra 6,3 billones de pesos, lo que corresponde a un crecimiento del 17,9 %.

La apuesta del Grupo Nutresa es “avanzar hacia una operación más flexible, competitiva, y global”, según el informe que la compañía entregó a la Superintendencia Financiera.

Café, dentro de las categorías que impulsaron ventas de Nutresa. | Foto: Cortesía Apasionados por el Café

El ebitda

Dentro de las cuentas presentadas en los resultados de Nutresa se reporta además que el margen ebitda creció en 29,8 %, logrando así la suma de 2,32 billones de pesos.

Así mismo, la utilidad neta, excluyendo gastos de operación, llegó a 963.668 millones, con un crecimiento del 66,9 %, señala el informe.

La apuesta por lo social

A septiembre de 2025, la inversión social de Grupo Nutresa en Colombia asciende a 20.000 millones de pesos, enfocados en tres pilares: Educación, Salud y Nutrición.

Por el lado educativo, la estrategia ha sido la de respaldar a 200 jóvenes con apoyo para su formación, lo que adelanta a través del programa Becas Nutresa.

En cuanto a la salud, el impulso lo ponen con becas para especialidades médicas y dotación hospitalaria a diversas instituciones del país.

Y en el caso de la nutrición, recuperando más de 4.2 millones de kilogramos de alimentos en alianza con el programa ReAgro de ÁBACO.

Las iniciativas aplicadas han permitido beneficiar a 46.000 personas en Colombia, según señala el informe de resultados de Nutresa.

Jaime Gilinski Bacal, presidente del Grupo Nutresa. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, se refirió a los resultados financieros de la compañía y dijo que eran muestra de la solidez de la estrategia aplicada. Resaltó el compromiso de los equipos de trabajo con que cuenta la multilatina de alimentos, en toda la cadena de valor. “Este logro ha sido posible gracias a la continua confianza de nuestros consumidores, en la calidad y en el valor de nuestras marcas y en la resiliencia de los equipos para adaptarse a los cambios permanentes del entorno y del mercado”, dijo el empresario.

Foco en la innovación

A pocas semanas de concluir el año, Gilinski manifestó que mantendrán el foco en la innovación, “la excelencia operativa y la asequibilidad de nuestro portafolio con el fin de alcanzar los objetivos que nos hemos trazado como organización”.

*Gabriel Gilinski es accionista de SEMANA