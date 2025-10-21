Grupo Nutresa avanza con su plan de readquisición de acciones. Esta es la oferta vigente hasta el 22 de octubre

Hasta el 22 de octubre estará vigente la oferta de readquisición de acciones que lanzó el Grupo Nutresa, a través de la cual pagará $130.000 por acción, con el propósito de generar valor a los accionistas tenedores de títulos.

La oferta es adelantada a través del mecanismo independiente de la Bolsa de Valores de Colombia, que implica permitir a los accionistas participantes indicar el número de acciones que quieren vender y tener cierto margen de flexibilidad en la operación.

Hay que recordar que, luego de lograr la aprobación del proyecto de readquisición de acciones por parte de la junta directiva e la compañía, inició el proceso que podía incluir varias ofertas hasta el 31 de diciembre de 2025.

La apuesta ha sido la de garantizar “igualdad de condiciones a todos los accionistas y el cumplimiento de la normatividad aplicable”, como lo reitera la compañía en el documento registrado en la SuperFinanciera. Dichas reglas hacen referencia a lo previsto por el artículo 396 del Código de Comercio, al artículo 42 de la ley 964 de 2005 y a varios artículos del Decreto 2555 de 2010, sobre normas del mercado de valores.

Bolsa de Valores de Colombia | Foto: diana rey melo-semana

La Bolsa de Valores, con su infraestructura, facilitará la concurrencia de todos los accionistas interesados en “vender sus acciones o algunas de ellas, en condiciones de igualdad, así como la ejecución de la readquisición de manera ordenada y transparente”, señala el documento.

Otras reglas de la oferta

Horario clave. El periodo de recepción de aceptaciones, consistente en 3 días hábiles hasta el 22 de octubre, tiene un horario establecido: entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. Fecha para conocer los resultados. El documento establece que serán divulgados los resultados dentro de los cinco días hábiles posteriores al cierre del plazo para presentar las aceptaciones a la oferta de compra. Tanto la Bolsa, como la compañía informarán el resultado.

Logo Nutresa | Foto: Logo tomado de Nutresa

¿Cuándo se hará el pago?. Para la oferta lanzada por el Grupo Nutresa, dentro de su plan de readquisición de acciones, el precio por título será pagado de contado y en efectivo, a través del mecanismo de liquidación y compensación señalado en el instructivo operativo que emita la Bolsa. Dicho pago se llevará a cabo el tercer día hábil siguiente a la fecha en que la Bolsa haya informado los resultados de la Oferta mediante boletín informativo.