Empresas

Durante el 2025, Grupo Nutresa registró ventas por $20,6 billones y un EBITDA de $3,45 billones

El grupo empresarial reportó los resultados a la Superintendencia Financiera. Esto es lo que viene para 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
19 de febrero de 2026, 5:18 p. m.
Jaime Gilinski, presidente de Nutresa.
Jaime Gilinski, presidente de Nutresa. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

El Grupo Empresarial Nutresa reportó sus resultados a la Superintendencia Financiera e informó que, al cierre del año pasado, las ventas consolidadas se ubicaron en $ 20,6 billones, lo que implica un crecimiento del 10,7 % frente a 2024.

La compañía, que tiene operaciones en el mercado local e internacional, registró ventas por $ 8,3 billones en el exterior, equivalentes a un crecimiento del 11,9 %. En dólares, ese resultado representó US$ 2,2 billones, con un aumento del 31,3 %.

Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, envió un emotivo mensaje a los trabajadores.
Trabajadores de Nutresa.

Lo que puso Colombia

Entre tanto, las ventas en Colombia ascendieron a $ 12,3 billones, cifra que representa un crecimiento del 9,9 %.

Según el informe presentado a la Superfinanciera, “la compañía continúa avanzando en su proceso de transformación hacia una operación más flexible, competitiva y global”.

Empresas

Importante empresa de la industria abre convocatoria para llenar 50 vacantes en distintas áreas

Empresas

Supermercado colombiano busca hacerles frente a sus competidores de bajo costo con nueva estrategia comercial

Empresas

Farmacéutica japonesa llegó al país para reforzar la lucha contra el cáncer de mama

Empresas

El crédito se reactiva en Colombia impulsado por nuevos usuarios financieros

Empresas

Bancolombia se pronuncia tras grave denuncia de usuaria, quien asegura supuesto retiro no autorizado de 600 millones de su cuenta

Consumo inteligente

Tiendas de barrio son las preferidas para comprar útiles escolares, según reciente estudio de Raddar

Empresas

Datos personales bajo presión: por qué la privacidad será clave en la economía digital de 2026

Mejor Colombia

Publicidad exterior en Colombia: así evoluciona para conectar con las audiencias

Cápsulas

Nutresa anuncia reducción del 17 % en el precio de Chocolatinas Jet, quedan en $ 1.000

Empresas

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

Además, en el documento se señala que la buena dinámica comercial del período estuvo acompañada de una estrategia de optimización de costos y gastos, implementada durante el año, lo que permitió una expansión considerable en los márgenes del Grupo.

En términos de EBITDA anual ajustado por gastos no recurrentes, el Grupo Nutresa reportó un resultado de $ 3,45 billones, es decir, 19,3 % más que en igual periodo del año anterior.

En cuanto a la utilidad neta, sin incluir gastos no recurrentes, la cifra alcanzó $ 1,7 billones, equivalentes a un crecimiento del 126,6 %.

Grupo Nutresa planta de la Compañía Nacional de Chocolates en Rionegro Antioquia Marzo 13 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Grupo Nutresa, planta de la Compañía Nacional de Chocolates en Rionegro, Antioquia Foto: Guillermo Torres / Semana

Por categorías

El resultado obtenido por el Grupo Nutresa evidencia un sólido crecimiento en las diferentes geografías y categorías donde la compañía tiene presencia, así como una mejora en la rentabilidad y eficiencia del grupo, señala el informe.

Dentro de las categorías más destacadas como aportantes a los resultados se encuentran los negocios de café, que registraron un 56,6 %; chocolates, con un impulso del 50,1 %, y galletas, con 25,2 %.

En el resultado específico de Colombia, ocho negocios principales del grupo evidenciaron crecimientos sostenidos. El café mostró una variación positiva del 29 %; la categoría de helados aumentó 12 %; mientras que el segmento de galletas creció 9,3 % y el de chocolates, 9,2 %.

Cordillera - Especial Cacao
El cacao, uno de los insumos para la producción de chocolate, es parte de los productos que promueve el grupo Nutresa, dentro del sector agrícola. Foto: Grupo Nutresa S.A.

Jaime Gilinski, presidente del grupo empresarial, se refirió a los resultados financieros del Grupo Nutresa en 2025 y señaló que “son reflejo de la solidez de las capacidades corporativas del grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores”.

¿Qué viene para 2026?

Para 2026, la compañía confirma que mantendrá su enfoque en el crecimiento rentable, la expansión de mercados y en el fortalecimiento de la optimización de costos y gastos para la generación de valor sostenible en el largo plazo.

*Gabriel Gilinski es socio de Publicaciones SEMANA.

Más de Empresas

feria de empleo Sena

Importante empresa de la industria abre convocatoria para llenar 50 vacantes en distintas áreas

Supermercado.

Supermercado colombiano busca hacerles frente a sus competidores de bajo costo con nueva estrategia comercial

El cáncer de mama triple negativo representa hasta 15 % de los casos, con el agravante de que se propaga más rápido y ofrece menos opciones de tratamiento.

Farmacéutica japonesa llegó al país para reforzar la lucha contra el cáncer de mama

La cartera con más rezago es la de consumo. Cifras preliminares del Banco de la República indican que a la tercera semana de junio estos créditos se contrajeron 4,7 por ciento nominal.

El crédito se reactiva en Colombia impulsado por nuevos usuarios financieros

Usuaria de Bancolombia denunció fraude en su cuenta.

Bancolombia se pronuncia tras grave denuncia de usuaria, quien asegura supuesto retiro no autorizado de 600 millones de su cuenta

Foto de una mujer en un supermercado. Referencia de tiendas de barrio

Tiendas de barrio son las preferidas para comprar útiles escolares, según reciente estudio de Raddar

La IA generó una nueva necesidad para las empresas y es encontrar profesionales capaces de obtener respuestas precisas de modelos de lenguaje complejos.

Datos personales bajo presión: por qué la privacidad será clave en la economía digital de 2026

La Supersociedades ha avanzado en la comparación y la divulgación de información no financiera, abordando la sostenibilidad ambiental, reputacional y de gobierno corporativo.

Convenio beneficia a 3.000 jóvenes del Caribe con cursos de electricidad y transición energética

Los mejores trucos para eliminar las manchas de vino en su casa

Anuncian la disolución de reconocida bodega de vinos en España tras un largo proceso judicial

Noticias Destacadas