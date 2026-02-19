Durante el 2025, Grupo Nutresa registró ventas por $20,6 billones y un EBITDA de $3,45 billones

El Grupo Empresarial Nutresa reportó sus resultados a la Superintendencia Financiera e informó que, al cierre del año pasado, las ventas consolidadas se ubicaron en $ 20,6 billones, lo que implica un crecimiento del 10,7 % frente a 2024.

La compañía, que tiene operaciones en el mercado local e internacional, registró ventas por $ 8,3 billones en el exterior, equivalentes a un crecimiento del 11,9 %. En dólares, ese resultado representó US$ 2,2 billones, con un aumento del 31,3 %.

Trabajadores de Nutresa.

Lo que puso Colombia

Entre tanto, las ventas en Colombia ascendieron a $ 12,3 billones, cifra que representa un crecimiento del 9,9 %.

Según el informe presentado a la Superfinanciera, “la compañía continúa avanzando en su proceso de transformación hacia una operación más flexible, competitiva y global”.

Además, en el documento se señala que la buena dinámica comercial del período estuvo acompañada de una estrategia de optimización de costos y gastos, implementada durante el año, lo que permitió una expansión considerable en los márgenes del Grupo.

En términos de EBITDA anual ajustado por gastos no recurrentes, el Grupo Nutresa reportó un resultado de $ 3,45 billones, es decir, 19,3 % más que en igual periodo del año anterior.

En cuanto a la utilidad neta, sin incluir gastos no recurrentes, la cifra alcanzó $ 1,7 billones, equivalentes a un crecimiento del 126,6 %.

Grupo Nutresa, planta de la Compañía Nacional de Chocolates en Rionegro, Antioquia Foto: Guillermo Torres / Semana

Por categorías

El resultado obtenido por el Grupo Nutresa evidencia un sólido crecimiento en las diferentes geografías y categorías donde la compañía tiene presencia, así como una mejora en la rentabilidad y eficiencia del grupo, señala el informe.

Dentro de las categorías más destacadas como aportantes a los resultados se encuentran los negocios de café, que registraron un 56,6 %; chocolates, con un impulso del 50,1 %, y galletas, con 25,2 %.

En el resultado específico de Colombia, ocho negocios principales del grupo evidenciaron crecimientos sostenidos. El café mostró una variación positiva del 29 %; la categoría de helados aumentó 12 %; mientras que el segmento de galletas creció 9,3 % y el de chocolates, 9,2 %.

El cacao, uno de los insumos para la producción de chocolate, es parte de los productos que promueve el grupo Nutresa, dentro del sector agrícola. Foto: Grupo Nutresa S.A.

Jaime Gilinski, presidente del grupo empresarial, se refirió a los resultados financieros del Grupo Nutresa en 2025 y señaló que “son reflejo de la solidez de las capacidades corporativas del grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores”.

¿Qué viene para 2026?

Para 2026, la compañía confirma que mantendrá su enfoque en el crecimiento rentable, la expansión de mercados y en el fortalecimiento de la optimización de costos y gastos para la generación de valor sostenible en el largo plazo.

*Gabriel Gilinski es socio de Publicaciones SEMANA.