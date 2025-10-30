MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos a sus trabajadores

Deportivo Pereira, uno de los equipos más tradicionales del fútbol profesional colombiano, vive uno de sus peores momentos debido a los incumplimientos en los pagos a sus jugadores.

En sus últimos dos encuentros, el onceno matecaña ha tenido que utilizar jugadores de su plantel Sub-20 para dar cumplimiento a los compromisos de la Liga BetPlay.

Parte del plantel del Deportivo Pereira en Liga BetPlay | Foto: Colprensa

En la noche del 30 de octubre de 2025, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó la medida cautelar de suspensión de labores contra el Club Deportivo Pereira por graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral.

El titular de la cartera sostuvo que la decisión surge luego de una queja recibida en el mes de julio, que señalaba irregularidades como demoras en el pago de primas de servicios, retrasos en el pago de salarios y el no reconocimiento de recargos dominicales y festivos.

“Como medida preventiva se suspenden las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”, manifestó el ministro.

Esta decisión sería un golpe muy duro para el equipo de la ciudad de Pereira, que hace algunos años fue protagonista en la Copa Libertadores de América y logró obtener diversas ganancias económicas.

Hay que indicar que, en los últimos días, la Dirección Territorial Pereira del Ministerio del Trabajo realizó una inspección a las instalaciones del club, donde constató la mora en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

“Con la inspección hemos podido constatar que sí hay mora en los pagos de salarios y en los aportes a la seguridad social”, confirmó el funcionario Sanguino Páez tras las inspecciones.

El Deportivo Pereira de Rafael Dudamel. | Foto: Juanse Hernández/Colprensa.

El ministro enfatizó que, mientras la investigación se desarrolla, “debe mantenerse el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y se les deben pagar los salarios sin ningún tipo de descuento”.

Reiteró: “En este gobierno estamos permanentemente pendientes del cumplimiento de la legislación laboral, de asegurar un servicio efectivo de inspección del trabajo y de aplicar las leyes y reglamentos relacionados con la protección de las y los trabajadores”.