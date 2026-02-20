Deportes

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Pereira vs. Pasto dejó al líder y Llaneros enfrió al Medellín

El arranque de la octava fecha en la Liga BetPlay 2026-l dejó resultados movidos y agónicos en las canchas de Colombia.

Redacción Deportes
20 de febrero de 2026, 10:46 p. m.
Pereira vs. Pasto y Llaneros contra Medellín por Liga BetPlay.
Foto: Colpensa: Izq: Juanse Hernández / Der: David Murillo

Este viernes, 20 de febrero de 2026, arrancó la octava fecha de la Liga BetPlay. Fueron dos partidos los que se llevaron a cabo en la competencia, dejando los siguientes resultados:

  • Llaneros 2 - 2 Deportivo Independiente Medellín
  • Deportivo Pereira 2 - 2 Deportivo Pasto

Ambos compromisos tienen implicación directa en la tabla de posiciones, y marcan la tendencia para lo que será el resto de esta octava jornada en la Liga BetPlay, con un par de juegos atractivos en el calendario.

Lo cierto es que los dos partidos tuvieron algo en común: se definieron de manera agónica. Primero fue Llaneros, que iba perdiendo 2-1 en casa hasta el minuto 90+9′, y ahí encajó el tanto del empate gracias a Néider Ospina.

Llaneros le quitó el triunfo a Medellín en la última.
Foto: Colprensa - David Murillo

Ya después, Deportivo Pasto también iba cayendo por 2-1, pero de visitante ante Armenia, y al 90+4′ pudo empatar 2-2 las cosas producto del agónico gol de Diego Moreno. Con ese punto, el volcánico es nuevo líder.

Pasto le sacó un puntazo de oro a Pereira.
Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Deportivo Pasto es el nuevo líder parcial

Deportivo Pasto es líder con 15 puntos en ocho partidos, seguido por Internacional de Bogotá que tiene 14 unidades en siete juegos. El top tres lo cierra Deportes Tolima con 12 en siete juegos.

Junior de Barranquilla, el vigente campeón de Colombia, asoma cuarto con 12 puntos en seis fechas, pero menor diferencia de gol del pijao.

Ahí empieza un trancón de puntos, porque desde el quinto, Bucaramanga, y hasta el onceavo, Jaguares, todos tienen 10 unidades: Deportivo Cali, América de Cali, Llaneros, Once Caldas y Fortaleza respectivamente.

El colero de la tabla es Alianza Valledupar con 3 puntos, mientras que equipos como Independiente Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín y Millonarios aún no logran encajar el puntaje ideal que los meta en los ocho clasificados a cuadrangulares finales.

Lluvia de memes por la nueva camiseta de Millonarios: se usará de visitante y el color sorprendió

La octava fecha de la Liga BetPlay 2026-l tendrá continuidad este sábado, 21 de febrero, e irá hasta el lunes 23 de febrero cuando se juegue el último compromiso de la jornada.

Poco a poco la competencia va tomando cada vez más forma, y los equipos se comienzan a perfilar con miras a la clasificación para los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, teniendo como gran objetivo la estrella de mitad de año.

