Lluvia de memes por la nueva camiseta de Millonarios: se usará de visitante y el color sorprendió

Faltando pocas horas para el inicio de la fecha 8 en la Liga BetPlay, Millonarios hizo el lanzamiento oficial de su nueva camiseta que usará, principalmente, en los partidos de visitante.

El conjunto embajador está explorando nuevos mercados y apostó por una combinación de colores nunca antes vista en su historia.

Si el año pasado hubo reacciones por la camiseta rosada, este año estalló la lluvia de memes tras la combinación de tonos azules y celestes.

“El pasado inspira.​ El presente marca el camino. La nueva camiseta visitante de Millonarios FC reinterpreta la identidad embajadora con una mirada moderna”, apunta el comunicado oficial de la marca.

El lanzamiento estuvo a cargo de jugadores plenamente identificados por la hinchada como Mackalister Silva, Andrés Llinás y Stiven Vega. También aparecieron con ella Carlos Darwin Quintero y Jorge Arias, que muchas veces ha lucido la cinta de capitán en su brazo.

Debutará contra Deportivo Pereira

Aunque esta es la camiseta visitante, Millonarios la usará por primera vez contra Deportivo Pereira el próximo jueves. Ese partido tuvo que ser reprogramado hace unas semanas por los trabajos que se adelantan en el Estadio El Campín para recuperar la gramilla.

La idea inicial era usarla este sábado en el duelo contra Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo; sin embargo, el contraste de colores con el rival no permite hacer el lanzamiento con todas las de la ley.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de Millonarios?

Adidas ya puso a la venta la nueva camiseta de Millonarios y estos son los precios para hombre, mujer o niños:

Hombre: 319.950 pesos colombianos

Mujer: 319.950 pesos colombianos

Niño: 269.950 pesos colombianos

Pantaloneta: 219.950 pesos colombianos

Lluvia de memes en redes sociales

El color de la nueva camiseta de Millonarios no pasó desapercibido para los hinchas de otros equipos, que aprovecharon para burlarse y utilizaron hasta la inteligencia artificial.

Algunos compararon la camiseta con James P. Sullivan, reconocido personaje de la película Monsters Inc. de Disney; otros le cambiaron la publicidad por marcas de dulces o masmelos.

Lo cierto es que la indumentaria de visitante despertó odios y amores entre los hinchas del cuadro embajador, pues algunos quedaron enamorados y otros prefieren que sea algo más tradicional como el color blanco, negro o gris.

La peor camiseta en la historia de Millonarios! No representa nada, tampoco cumple con ninguna estética decente. Ni modo, les entregamos a Millos y ahora nos volvieron Millows pic.twitter.com/BXaspRJKku — Juan Felipe Torres R (@Juanfetoro) February 20, 2026

Millonarios no suele usar su camiseta de visitante ante la escasez de equipos que usan el color azul en la primera división del fútbol colombiano; sin embargo, en los últimos tiempos ha optado por buscarle mercado a este tipo de prendas.

Este año, en el que se celebran los 80 años de su fundación, los hinchas esperaban algo especial para conmemorarlo, pero se encontraron con esta novedosa camiseta que, como lo dice el lanzamiento oficial, busca dar una mirada hacia el futuro y lo moderno.