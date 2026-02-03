Deportes

Grama de El Campín toca fondo y Dimayor aplaza partidos: Santa Fe, Millonarios y Nacional padecen

Era de esperarse la dura medida del ente mayor del FPC ante el lamentable estado de la cancha.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
3 de febrero de 2026, 11:36 p. m.
Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados.
Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

En comunicado oficial, este martes 3 de febrero, Dimayor reveló los partidos que no se pueden jugar en El Campín debido al mal estado de la grama.

Son un total de tres partidos los que no se llevarán a cabo en el coloso de la 57. Concretamente, los próximos en orden:

  • Millonarios vs. Pereira: 5 de febrero
  • Santa Fe vs. Atlético Nacional: 7 de febrero
  • Fortaleza vs. América de Cali: 8 de febrero
Estado de la grama en El Campín tras juego Santa Fe vs. Pereira por Liga BetPlay.
Estado de la grama en El Campín tras juego Santa Fe vs. Pereira por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Lamentable estado del campo de El Campín”

Dimayor no bajó de “lamentable” el estado del terreno de juego en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Y las imágenes hablan por sí solas: Santa Fe y Millonarios venían jugando sobre una grama que estaba lejos de presentarse en óptimas condiciones.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital“, cuenta Dimayor en su comunicado oficial.

Deportes

Chicho Arango padece primer contratiempo en Atlético Nacional: noticia no gusta en la hinchada

Deportes

Barcelona acabó padeciendo con gol sobre la hora de Albacete: Copa del Rey tiene semifinalista

Deportes

Mientras cada futbolista del Super Bowl recibe millonadas, los árbitros deben tener dos trabajos. ¿Cuánto gana un referee de la NFL?

Deportes

Épico gol en el Arsenal vs. Chelsea deja al primer finalista de la Carabao Cup: en tiempo de descuento

Deportes

Así es Minnesota United, el equipo que quiere a James Rodríguez: palmarés, referentes y actual plantilla

Deportes

James Rodríguez no aguantó más y reveló primicia sobre su futuro: publicó la ‘prueba reina’

Deportes

Confirmado el equipo que está muy cerca de fichar a James Rodríguez: “Negociaciones avanzadas”

Deportes

La reflexión de Contreras por el terrible estado de la gramilla de El Campín: “Nunca me había pasado algo así”

Deportes

Impactante imagen desde el arco sur de El Campín que muestra el estado de la gramilla: parece un potrero

Deportes

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

Y añaden: “En una reunión llevada a cabo este martes 3 de febrero en las oficinas de DIMAYOR con representantes de los clubes Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza FC, la Administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC con el estado actual de la gramilla es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad. Esta decisión afecta gravemente el calendario de competición y retrasa el oportuno cumplimiento de las fechas inicialmente planteadas”.

El estadio Nemesio Camacho El Campín se ha caracterizado, históricamente, por ser un escenario de primer nivel. Acoge no solo fútbol, sino espectáculos de entretenimiento que culturalmente resultan atractivos para la ciudadanía.

A pesar de los últimos comunicados de la APP Sencia, encargada de la administración en El Campín, y donde afirman que vienen llevando a cabo acciones para que la grama mejore, los resultados no son positivos. Los futbolistas, la hinchada y la prensa denuncian un muy mal estado de la cancha.

Este mismo martes, los representantes de Millonarios y Santa Fe hablaron con la prensa. De hecho, el presidente de la junta albiazul, Gustavo Serpa, le habló claro al CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, insistiéndole en que la situación debe mejorar. Esto en 6 AM W de Caracol Radio.

Dimayor cierra su comunicado con: “Reconocemos el interés y apoyo por parte del IDRD en cuanto al seguimiento que ha hecho a esta problemática, esperando que, como resultado del proceso de interventoría, se adopten medidas orientadas a garantizar el correcto desarrollo del FPC. Es oportuno señalar a la opinión pública que los clubes que ofician como locales en este escenario contribuyen con un arrendamiento de 12,5 % de sus ingresos por taquilla, esperando como contraprestación que el escenario se encuentre en condiciones óptimas”.

Se espera la reprogramación de los tres juegos aplazados.

Más de Deportes

Cristian Chicho Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional.

Chicho Arango padece primer contratiempo en Atlético Nacional: noticia no gusta en la hinchada

Albacete vs. Barcelona por Copa del Rey.

Barcelona acabó padeciendo con gol sobre la hora de Albacete: Copa del Rey tiene semifinalista

Estado de la grama en El Campín es tema de debate entre la prensa y los aficionados.

Grama de El Campín toca fondo y Dimayor aplaza partidos: Santa Fe, Millonarios y Nacional padecen

x

Mientras cada futbolista del Super Bowl recibe millonadas, los árbitros deben tener dos trabajos. ¿Cuánto gana un referee de la NFL?

Arsenal y Chelsea en clásico por las semifinales de la EFL Cup.

Épico gol en el Arsenal vs. Chelsea deja al primer finalista de la Carabao Cup: en tiempo de descuento

James Rodríguez suena para el Minnesota United.

Así es Minnesota United, el equipo que quiere a James Rodríguez: palmarés, referentes y actual plantilla

James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia, ya tendría equipo listo de cara al Mundial 2026.

James Rodríguez no aguantó más y reveló primicia sobre su futuro: publicó la ‘prueba reina’

NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: James Rodriguez of Colombia enters the pitch to warm up prior to the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. Jordan Bank/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confirmado el equipo que está muy cerca de fichar a James Rodríguez: “Negociaciones avanzadas”

Gianni Infantino habló sobre el regreso de Rusia a las competencias internacionales.

Anuncio oficial de la FIFA pone feliz a Jhon Jáder Durán: Infantino le arregló el caminado

Los partidos de la Selección Colombia se verán por Directv, RCN y Caracol.

DirecTV, Win, RCN y Caracol Televisión se repartieron los partidos del Mundial 2026: así quedó la tabla completa

Noticias Destacadas