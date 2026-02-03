Grama de El Campín toca fondo y Dimayor aplaza partidos: Santa Fe, Millonarios y Nacional padecen

En comunicado oficial, este martes 3 de febrero, Dimayor reveló los partidos que no se pueden jugar en El Campín debido al mal estado de la grama.

Son un total de tres partidos los que no se llevarán a cabo en el coloso de la 57. Concretamente, los próximos en orden:

Millonarios vs. Pereira: 5 de febrero

Santa Fe vs. Atlético Nacional: 7 de febrero

Fortaleza vs. América de Cali: 8 de febrero

Estado de la grama en El Campín tras juego Santa Fe vs. Pereira por Liga BetPlay. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Lamentable estado del campo de El Campín”

Dimayor no bajó de “lamentable” el estado del terreno de juego en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Y las imágenes hablan por sí solas: Santa Fe y Millonarios venían jugando sobre una grama que estaba lejos de presentarse en óptimas condiciones.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital“, cuenta Dimayor en su comunicado oficial.

Y añaden: “En una reunión llevada a cabo este martes 3 de febrero en las oficinas de DIMAYOR con representantes de los clubes Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza FC, la Administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC con el estado actual de la gramilla es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad. Esta decisión afecta gravemente el calendario de competición y retrasa el oportuno cumplimiento de las fechas inicialmente planteadas”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar el siguiente comunicado realizado en conjunto con los representantes de @SantaFe, @MillosFCoficial, @InterBogOficial y @FortalezaCEIF



👉… pic.twitter.com/ZMH3c8sXrq — DIMAYOR (@Dimayor) February 3, 2026

El estadio Nemesio Camacho El Campín se ha caracterizado, históricamente, por ser un escenario de primer nivel. Acoge no solo fútbol, sino espectáculos de entretenimiento que culturalmente resultan atractivos para la ciudadanía.

A pesar de los últimos comunicados de la APP Sencia, encargada de la administración en El Campín, y donde afirman que vienen llevando a cabo acciones para que la grama mejore, los resultados no son positivos. Los futbolistas, la hinchada y la prensa denuncian un muy mal estado de la cancha.

Este mismo martes, los representantes de Millonarios y Santa Fe hablaron con la prensa. De hecho, el presidente de la junta albiazul, Gustavo Serpa, le habló claro al CEO de Sencia, Mauricio Hoyos, insistiéndole en que la situación debe mejorar. Esto en 6 AM W de Caracol Radio.

La domada de Serpa al mitómano dueño de @SenciaBogota. pic.twitter.com/phShSoBB9o — . (@sr_farieta) February 3, 2026

Dimayor cierra su comunicado con: “Reconocemos el interés y apoyo por parte del IDRD en cuanto al seguimiento que ha hecho a esta problemática, esperando que, como resultado del proceso de interventoría, se adopten medidas orientadas a garantizar el correcto desarrollo del FPC. Es oportuno señalar a la opinión pública que los clubes que ofician como locales en este escenario contribuyen con un arrendamiento de 12,5 % de sus ingresos por taquilla, esperando como contraprestación que el escenario se encuentre en condiciones óptimas”.

Se espera la reprogramación de los tres juegos aplazados.