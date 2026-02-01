Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

Minutos antes del partido ya se veía venir una posible suspensión de las actividades durante el partido Millonarios vs. Independiente Medellín, por la cuarta fecha de la Liga Betplay, debido a la fuerte lluvia que cae en la capital del país. El equipo azul y el DIM están necesitados de puntos y se ve como un juego trascendental en cada una de sus aspiraciones.

Millonarios llega a este partido luego de tres partidos sin ganar y ser último en la tabla de posiciones. Millonarios tiene 0 puntos, lo que forzó la salida del técnico Hernán Torres durante la semana, que además de los malos resultados, no se le veía una mejora en el funcionamiento apenas comenzando una nueva temporada y con el afán de títulos.

Mientras Millonarios oficializaba lo que se ya se había filtrado, a Fabián Bustos como su nuevo entrenador, en las redes sociales salieron a la luz imágenes de la gramilla de El Campín y las medidas que Sencia (operador del estadio) le tocó poner a flote debido a la intensa lluvia en la capital. Parece que eso no fue suficiente para enfrentar la torrencial agua que cae en Bogotá.

⚽¡Millonarios salió con todo en el segundo tiempo y busca rápidamente abrir el marcador!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/6o4BimbtyB — Win Sports (@WinSportsTV) February 2, 2026

Durante el día domingo 1 de febrero, el clima lluvioso se ha hecho presente en la ciudad y las condiciones de drenaje fueron puestas a prueba. Días antes, Sencia dio un comunicado de prensa donde aseguraba que estaban trabajando en mejorar la gramilla del estadio, pero la lluvia es un gran elemento que los puso a correr y es claro que hace falta más trabajo para recuperarla.

Detuvieron el partido Millonarios vs. Medellín por la lluvia

Al final, durante el segundo tiempo, las cosas tuvieron que detenerse por la fuerte lluvia que cae en la ciudad de Bogotá y la inundación de la gramilla. En varias zonas de la gramilla se ven grandes charcos y ya la pelota se estaba deteniendo, haciendo imposible el trámite del juego.

⚽¡Partido suspendido por condiciones climáticas en El Campín!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/9sqMUKXPN7 — Win Sports (@WinSportsTV) February 2, 2026

De esta manera, el partido entró en análisis con las autoridades competentes mientras la lluvia no se detenía. Al final, el encuentro se reprogramó para el próximo lunes 2 de febrero, esperando que la gramilla esté en óptimas condiciones.