Así luce la gramilla de El Campín a minutos de Millonarios vs. Medellín y en plena lluvia en Bogotá

En las redes sociales se muestran unas imágenes del estadio El Campín de Bogotá bajo la lluvia y minutos antes del partido Millonarios vs. Independiente Medellín, por la cuarta fecha de la Liga Betplay. El equipo azul y el DIM están necesitados de puntos y se ve como un juego trascendental en sus aspiraciones.

Millonarios llega a este partido luego de tres partidos sin ganar y ser último en la tabla de posiciones. Millonarios tiene 0 puntos, lo que forzó la salida del técnico Hernán Torres, quien además de los malos resultados, no se veía una mejora en el funcionamiento apenas comenzando una nueva temporada.

Mientras Millonarios oficializaba lo que se ya se había filtrado, a Fabián Bustos como su nuevo entrenador, en las redes sociales salieron a la luz imágenes de la gramilla de El Campín y las medidas que Sencia (operador del estadio) le tocó poner a flote debido a la intensa lluvia en la capital. Durante el día domingo 1 de febrero, el clima lluvioso se ha hecho presente en la ciudad y las condiciones de drenaje son puestas a prueba.

Estadio El Campín el 1 de febrero 2026. Foto: Pantallazo X: @Futbolfpc

Esto sucede a menos de 24 horas de otro magno evento que invadió El Campín, lo que era el concierto oficial del cantante de música popular Yeison Jiménez, fue el homenaje a su nombre tras el fatal accidente aéreo en el municipio de Paipa (Boyacá) que acabó con su vida. Miles de fanáticos en las gradas y muchos colegas del artista fueron a la tarima y lo recordaron con sus mejores canciones.

Así luce la gramilla de El Campín antes de Millonarios vs. Medellín

La cuenta verificada de la red social X, ‘Fútbol Colombiano’, con más de 100 mil seguidores, publicó un video que muestra al estadio El Campín bajo la lluvia y las medidas de Sencia, que optó por colocar unos plásticos sobre las porciones más afectadas de la gramilla para evitar más daños por el agua.

🚨 Estamos en el Campín. Así luce la grama a un poco más de 2 horas para que se juegue Ⓜ️ Millonarios Vs Medellín ⛰️.



Le pusieron unos plásticos en las zonas más afectadas para que resista la lluvia. pic.twitter.com/ncrLyAfGBU — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) February 1, 2026

En otras imágenes, publicadas por Caracol Radio, se ven imágenes más allá de los plásticos y algunos charcos por la lluvia que cae en Bogotá. Cabe recordar que Millonarios está obligado a ganar en esta cuarta fecha y con técnico encargado mientras Fabián Bustos comienza las labores, deberá salir a ganarle al Medellín, que también está con el afán por la victoria.

🏟️ Así se encuentra la grama del Estadio El Campín a dos horas del inicio pactado para el juego entre Millonarios y Medellín por la fecha 4https://t.co/g4kPB2d8vR pic.twitter.com/JK4K2U9kng — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) February 1, 2026

“La cancha aún no está al 100% como queremos, pero es un proceso técnico que avanza con bases sólidas. Hoy ya contamos con una grama híbrida y un sistema de drenaje que ha respondido incluso en lluvias extremas. Hay respaldo técnico y una inversión histórica: No estamos improvisando. Trabajamos con Equiver, referente nacional con cerca de dos décadas de experiencia manejando la grama del estadio. Hemos invertido más de $1.700 millones: la mayor inversión que se ha hecho en esta grama en los últimos años", dijo Sencia en un comunicado de prensa.