Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Decisiones cruciales se toman respecto al futuro de Millonarios. César Augusto Londoño, reconocido periodista y siempre cercano a la información del cuadro albiazul, contó qué va a pasar respecto al nuevo entrenador del equipo.

Londoño fue claro: “Fabián Bustos (56), argentino, es el nuevo técnico de Millonarios”. Así lo escribió textualmente el comunicador de Caracol Radio por medio de su cuenta de X, y las reacciones no se han hecho esperar.

OFICIAL: Fabián Bustos (56) argentino, es el nuevo técnico de @MillosFCoficial

Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. El rendimiento total de sus equipos es del 51 %. Campeón con Delfín, Barcelona y Universitario. Su último club Olimpia. DT con variantes, no rígido y… pic.twitter.com/xoqq2GVNPn — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) January 31, 2026

El periodista hizo un breve repaso por el recorrido del entrenador argentino: “Ha dirigido en Ecuador, Brasil, Perú y Paraguay. El rendimiento total de sus equipos es del 51 %. Campeón con Delfín, Barcelona y Universitario. Su último club, Olimpia. DT con variantes, no rígido y con capacidad de adaptación. Éxitos”.

Gustavo Álvarez, Ariel Holan y Rafael Dudamel fueron otras opciones para llegar como nuevo técnico al elenco de los Millonarios. Restarían tan solo horas para que Fabián Bustos sea oficializado en el embajador.

Sobre el papel, es un gran reto el que asoma para Bustos: Millonarios no la pasa bien en la tabla de posiciones, acumulando tres derrotas en tres partidos, siendo colero sin ningún punto y con fase previa de Copa Sudamericana muy cerca.

Hernán Torres no logró cumplir las expectativas de la dirigencia de Millonarios, y la derrota ante Deportivo Pasto (2-1) el pasado 28 de enero fue lapidaria. El estratega tolimense quedó relegado de su cargo, el mismo donde en 2012 fue campeón.

“Hinchada de Millonarios: Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años. En este segundo, les aseguro que trabajé con el alma para sembrar y construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez, no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club”, se despidió Torres en un comunicado oficial.

Y añadió: “Lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios, se los aseguro. Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia. Gracias por el respaldo, por la exigencia y por el amor a estos colores. Bendiciones. Siempre seré un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios”.