Radamel Falcao García estaría en los planes de Néstor Lorenzo para la convocatoria final hacia el Mundial 2026. Esta noticia dividió opiniones entre los hinchas de la Selección Colombia, incluidas las principales voces del periodismo deportivo.

Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre esa posibilidad en su más reciente columna de Palabras Mayores. “¿Por eso no es que están llevando a David Ospina?, ¿Acaso no se autodenominó James el líder?, ¿Al fin qué, hay líder o no hay líder? Yo no entiendo, a mí me gustaría saber primero eso", declaró.

Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

El experimentado periodista admitió que Falcao fue una pieza importante en la Selección Colombia, pero ahora no atraviesa su mejor momento para ser convocado a la Copa del Mundo.

“Y después con todo lo que fue, si eso es suficiente, para que él nos de una mano en el próximo Mundial. Si la respuesta es sí, con argumentos, hay que taparse y aceptarlo. A mí lo que en este tema me inquieta es ver como algunos se joden todos los días metiendo la gamba por todas partes, tratando de buscar un espacio haciendo goles aquí y allá, metiendo goles todos los días, y no tienen el espacio”, sentenció.

Carlos Antonio apunta que “por ahora todo es chisme” y no hay nada que confirme la supuesta llamada de Falcao con Néstor Lorenzo. “No se si esto hace parte de esa campaña para mantener viva su presencia, que no lo necesita porque la leyenda está. El hoy no funciona, en el hoy está lesionado”, sentenció.

“Tráiganlo en buenas condiciones”

Radamel Falcao García sufrió una lesión muscular el sábado pasado contra Llaneros y no estará disponible para la visita de Millonarios ante Internacional de Bogotá por la fecha 8.

Su regreso es esperado para la próxima semana, aunque todo depende de las sensaciones y la evaluación del cuerpo médico.

“Falcao va al Mundial 2026″: destapan la llamada de Néstor Lorenzo y el bombazo en la Selección Colombia

“El pasado fue, las charreteras están. Pero el fútbol exige hoy un presente desde el punto de vista físico y el punto de vista futbolístico. Ahora, es muy grave que uno tenga que ‘importar’ o ‘reciclar’ alguien del pasado para liderar”, dijo.

Radamel Falcao García celebrando su gol con Millonarios ante Águilas Doradas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Con esta información, Carlos Antonio Vélez infiere que “las riendas del equipo no las tiene el técnico. Se supone que el líder número 1 es él”.

“Si tiene que traer un líder, tráigalo pero en buenas condiciones. Si Radamel va a ir a la Selección y esto es verdad, tiene que estar en una buena condición. Esto no puede ser ni por amor, ni emocional, esto tiene que ser competitivo. Abran las cajas de truenos y suelten todos los rayos, eso sí no se tapen la boca cuando me vayan a decir algo. Esa es mi opinión, con todo respeto, y no estoy hablando mal de su trayectoria”, opinó.

“Entonces igual derecho tendría Yepes, Iván Ramiro Córdoba, el Pibe Valderrama, Freddy Rincón lo traemos del cielo... Lo tenía que decir”, finalizó.