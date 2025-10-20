Suscribirse

Revelan el primer técnico que “no sigue” para la Liga BetPlay 2026: club campeón sufriría su adiós

Se trata de un reconocido técnico extranjero que ya ha sido campeón en Colombia y se marcharía de un histórico club de primera división.

Periodista en Semana

21 de octubre de 2025, 12:50 a. m.
Partido entre Deportivo Pereira y Millonarios, el pasado miércoles 15 de octubre, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-ll.
Partido entre Deportivo Pereira y Millonarios, el pasado miércoles 15 de octubre, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jhon Ceballos.

Faltan cuatro fechas para que se termine la Liga BetPlay 2025-ll. Varios equipos luchan por entrar a cuadrangulares, y uno de esos es el Deportivo Pereira. Aunque tiene posibilidades matemáticas, parece que el matecaña se aleja del objetivo.

Así las cosas, la continuidad del técnico Rafael Dudamel en Pereira es un misterio. Sin embargo, este lunes, 20 de octubre, el estratega venezolano es tendencia porque podría estar enfrentando sus últimos partidos en el matecaña.

“No sigue”: revelan posible salida de Rafael Dudamel en Pereira

“Le quedan cuatro partidos para que Rafael Dudamel deje de ser técnico de Pereira”, reveló el periodista Francisco Pacho Vélez en el programa La FM Más Fútbol.

Los compañeros del periodista, en la mesa de trabajo, le preguntaron “¿Es información?“, a lo que Vélez dijo con seguridad: ”Sí, no sigue en el Pereira".

Se trata de un rumor que cada vez toma más fuerza, pues ya se venía hablando que Dudamel podía dejar de ser el técnico del equipo matecaña, campeón de la Liga Colombiana, por primera vez en su historia.

De hecho, la prensa deportiva nacional, a lo largo de las últimas semanas, vinculó a Dudamel como posible entrenador de Millonarios para 2026. El cuadro albiazul no vive su mejor presente deportivo y, por tanto, dijeron que le estaba buscando un reemplazo a Hernán Torres.

En vilo el futuro de Rafael Dudamel al mando de Deportivo Pereira.
En vilo el futuro de Rafael Dudamel al mando de Deportivo Pereira. | Foto: Colprensa-David Jaramillo

Sin embargo, desde la propia institución albiazul habrían dejado claro que no estarían interesados en los servicios de Dudamel. Al contrario, tendrían como objetivo clasificar a los ocho de la mano de Torres.

Contexto: Filtran primera respuesta de Millonarios a la supuesta llegada de Rafael Dudamel: esto dicen

La actualidad de Rafael Dudamel en Pereira

Tras 16 fechas jugadas en la Liga BetPlay 2025-ll, Deportivo Pereira asoma en la casilla 15 de la tabla de posiciones con 18 puntos. Está a tres del octavo parcial, Santa Fe, por lo que aún tiene vida.

Dudamel y sus dirigidos no pelean solos por ese cupo a los ocho. Águilas Doradas (21 puntos), América (20 puntos), Alianza F.C. (20 puntos), Deportivo Cali (20 puntos) Once Caldas (19 puntos) y Unión Magdalena (18 puntos) también están a tres unidades, o menos, de poder entrar a cuadrangulares.

Estos son los cuatro partidos que le quedan al Pereira en Liga BetPlay:

  • Fecha 17: contra Águilas Doradas (casa)
  • Fecha 18: contra Pasto (visita)
  • Fecha 19: contra Medellín (casa)
  • Fecha 20: contra Equidad (visita)
Nómina del Deportivo Pereira, para la Liga BetPlay 2025-ll, dirigida por Rafael Dudamel.
Nómina del Deportivo Pereira, para la Liga BetPlay 2025-ll, dirigida por Rafael Dudamel. | Foto: Juan Sebastian Henao - Colprensa

Eso sin contar la vuelta por los cuartos de final de Copa BetPlay, torneo que, si queda campeón, le dará cupo a Copa Sudamericana. Va perdiendo 2-1 con Envigado y la vuelta será este martes, 21 de octubre, en Pereira.

Con base a la información de Vélez, a Rafael Dudamel le quedan (seguros) cinco partidos con Pereira: cuatro en liga y uno en copa. Si en ambos torneos avanza a siguiente fase, serán más.

