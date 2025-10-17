Deportes
Filtran primera respuesta de Millonarios a la supuesta llegada de Rafael Dudamel: esto dicen
Sería una resolución categórica por parte del elenco capitalino. ¿Dudamel por Hernán Torres para el 2026?
En la tarde del pasado jueves, 16 de octubre de 2025, se hizo viral entre la prensa y los aficionados que Rafael Dudamel podría ser el nuevo técnico de Millonarios para 2026. Es decir, la continuidad de Hernán Torres no estaría confirmada.
“Hernán Torres tiene contrato hasta junio del otro año (2026) pero uno de los grandes candidatos es el señor Rafael Dudamel. No sé si esto cambie con Edgar Moreno como director deportivo de Millonarios, aunque él no es oficialmente, todavía, el director deportivo de Millonarios”, reveló el periodista Guillermo Arango, ese día, en el espacio La FM Más Fútbol.
“No es cierto” - filtran respuesta de Millonarios a la supuesta llegada de Dudamel
Parece que todo se trata de un rumor. El propio Guillermo Arango aclaró que en el pasado Dudamel fue candidato para llegar a Millonarios, pero que en el presente no lo sería. De hecho, sus palabras sí serían comprobables, pues apenas Alberto Gamero dejó de ser el estratega del embajador (diciembre 2024) al venezolano lo vincularon con el cuadro capitalino por rumores de la prensa.
Futbolred citó una consulta hecha por El Tiempo, a Millonarios sobre el tema, y desde el albiazul habrían sido contundentes: “Eso no es cierto, es falso. Esas informaciones generan problemas”.
No sería el fin de este rumor, pero queda sonando entre los aficionados. El actual entrenador de Millonarios, Hernán Torres, no ha encontrado la regularidad esperada para meter al equipo en los ocho.
Pero cabe aclarar que Torres agarró a Millonarios en una situación bastante compleja. Estaban en los últimos puestos de la tabla y bajo su mando han escalado. Eso y que el estratega tolimense no fue el que armó la nómina, es decir, trabaja sobre lo que ya estaba tras el proceso de David González.
Por su parte, Rafael Dudamel sigue enfocado en Deportivo Pereira. Los matecañas tampoco tienen un buen presente, están fuera de los ocho y quieren entrar a cuadrangulares para pelear por su segunda estrella.
Rafael Dudamel ya tuvo un paso por Millonarios
Antes de ganar dos estrellas en el FPC, una con Cali y una con Bucaramanga, Dudamel dejó huella en Colombia vistiendo la camiseta de varios equipos grandes del país; entre esos la de Millonarios.
Cuando se puso el buzo embajador, Dudamel y sus compañeros (2001) conquistaron la Copa Merconorte. Esa, a la fecha, es la última copa internacional que el embajador tiene en sus vitrinas. Ya está extinta, pero el recuerdo del guardameta venezolano quedó en letras doradas.