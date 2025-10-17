Filtran primera respuesta de Millonarios a la supuesta llegada de Rafael Dudamel: esto dicen

En la tarde del pasado jueves, 16 de octubre de 2025, se hizo viral entre la prensa y los aficionados que Rafael Dudamel podría ser el nuevo técnico de Millonarios para 2026. Es decir, la continuidad de Hernán Torres no estaría confirmada.

“Hernán Torres tiene contrato hasta junio del otro año (2026) pero uno de los grandes candidatos es el señor Rafael Dudamel. No sé si esto cambie con Edgar Moreno como director deportivo de Millonarios, aunque él no es oficialmente, todavía, el director deportivo de Millonarios”, reveló el periodista Guillermo Arango, ese día, en el espacio La FM Más Fútbol.

“No es cierto” - filtran respuesta de Millonarios a la supuesta llegada de Dudamel

Parece que todo se trata de un rumor. El propio Guillermo Arango aclaró que en el pasado Dudamel fue candidato para llegar a Millonarios, pero que en el presente no lo sería. De hecho, sus palabras sí serían comprobables, pues apenas Alberto Gamero dejó de ser el estratega del embajador (diciembre 2024) al venezolano lo vincularon con el cuadro capitalino por rumores de la prensa.

Futbolred citó una consulta hecha por El Tiempo, a Millonarios sobre el tema, y desde el albiazul habrían sido contundentes: “Eso no es cierto, es falso. Esas informaciones generan problemas”.

Rafael Dudamel dirigiendo al Deportivo Pereira en este 2025. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

No sería el fin de este rumor, pero queda sonando entre los aficionados. El actual entrenador de Millonarios, Hernán Torres, no ha encontrado la regularidad esperada para meter al equipo en los ocho.

Pero cabe aclarar que Torres agarró a Millonarios en una situación bastante compleja. Estaban en los últimos puestos de la tabla y bajo su mando han escalado. Eso y que el estratega tolimense no fue el que armó la nómina, es decir, trabaja sobre lo que ya estaba tras el proceso de David González.

Por su parte, Rafael Dudamel sigue enfocado en Deportivo Pereira. Los matecañas tampoco tienen un buen presente, están fuera de los ocho y quieren entrar a cuadrangulares para pelear por su segunda estrella.

Rafael Dudamel ya tuvo un paso por Millonarios

Antes de ganar dos estrellas en el FPC, una con Cali y una con Bucaramanga, Dudamel dejó huella en Colombia vistiendo la camiseta de varios equipos grandes del país; entre esos la de Millonarios.

Rafael Dudamel (arriba, tercero de izquierda a derecha) cuando jugó con Millonarios. | Foto: Archivo Colprensa - API.