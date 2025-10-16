Millonarios iría por un técnico campeón del FPC: bombazo pondría en jaque a Hernán Torres

Millonarios vuelve al centro de la polémica en la tarde de este jueves, 16 de octubre de 2025, luego de caer con Pereira, por 3-2, en el Hernán Ramírez Villegas. Los malos resultados siguen haciendo presencia en el cuadro embajador y parece que su técnico, Hernán Torres, tiene los días contados.

El periodista deportivo Guillermo Arango, quien constantemente entrega información sobre Millonarios, dio detalles en el programa La FM Más Fútbol. Según el comunicador, uno de los candidatos para reemplazar a Hernán Torres en el albiazul, es el venezolano Rafael Dudamel.

¿Rafael Dudamel a Millonarios? Esto dice la prensa cercana al cuadro albiazul. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Rafael Dudamel es uno de los candidatos para dirigir Millonarios (…) si esto sigue así, yo no creo que le vayan a renovar (a Hernán Torres)”, afirmó Guillo Arango.

Luego, añadió: “Hernán Torres tiene contrato hasta junio del otro año (2026) pero uno de los grandes candidatos es el señor Rafael Dudamel. No sé si esto cambie con Edgar Moreno como director deportivo de Millonarios, aunque él no es oficialmente, todavía, el director deportivo de Millonarios”.

Cabe recordar que Rafael Dudamel es el actual entrenador del Deportivo Pereira. Por tanto, el triunfo que consiguió ante Millonarios, en la noche del pasado miércoles 15 de octubre, habría sido vital para que le sigan el paso más cerca desde la directiva embajadora.

Dudamel, de 52 años, es gratamente recordado en Millonarios. Más allá de su brillante carrera como técnico hasta ahora, cuando fue portero profesional supo defender los colores del elenco capitalino y fue campeón allí de la Copa Merconorte (2001).

Actualmente, Rafael Dudamel tiene contrato con Deportivo Pereira y espera clasificarlo a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-ll. Además, aunque va perdiendo la llave tras el juego de ida en cuartos de final (1-0), sigue con vida en Copa BetPlay y rematará la serie contra Envigado.

El nombre de Rafa Dudamel está escrito en letras doradas en el FPC. Su desempeño como jugador en varios equipos, además de Millonarios, y las dos estrellas que consiguió desde la raya técnica, con Cali y Bucaramanga, lo dejan como uno de los más apetecidos en el rentado nacional.

Se espera que la información fluya con el pasar de las semanas, pues Torres tiene compromiso vigente con Millonarios y Dudamel con Pereira. En pleno campeonato es complicado que las partes involucradas en este rumor hablen al respecto.

Hernán Torres, actual entrenador de Millonarios. | Foto: Millonarios FC

Millonarios no levanta: así va en la tabla de posiciones