Rafael Dudamel alzó la voz tras polémico penal en contra; lanzó recado al juez y el VAR

En el último partido de la jornada dominical de la Liga BetPlay 2025-II, no faltaron las polémicas con el arbitraje.

En Tunja, se midieron Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, bajo la dirección del juez, Carlos Andrés Márquez Ortega.

Hasta los últimos minutos del juego las decisiones de parte de la terna no influyeron en lo absoluto en lo que era la victoria parcial de los visitantes por 0-1.

Sin embargo, durante la última acción del compromiso se decidió un penal a favor de los boyacenses, que dejó la polémica encendida.

Fue una maniobra sobre el minuto 90+5, en la que después de varios forcejeos, el árbitro decretó penal para los de Tunja.

⚽🧐¡El árbitro sancionó penal a favor de Boyacá Chicó en la última jugada del compromiso!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/HiWdcc1ATx — Win Sports (@WinSportsTV) September 22, 2025

Si bien existieron contactos entre jugadores de ambos planteles, en ninguno es claro o se logra determinar fuerzas desmedidas de la zaga pereirana.

Adicional a esto, lo que causa revuelo en dicha acción es que no se termina por esclarecer por cuál jugada es que Márquez da el penal a Chicó.

Al final la ejecución de Johan Bocanegra fue correcta, dejando así un resultado de 1-1 al término de los 90+12′ que se terminaron por jugar.

Dudamel ‘explotó’ en rueda de prensa

Al término del partido, las reacciones de un final controvertido no se hicieron esperar.

Rafael Dudamel, entrenador de Pereira, fue quien alzó la voz tras sentirse afectado por las decisiones del árbitro central.

“Hicimos un partido muy correcto ante un equipo muy necesitado que sabíamos tenía sus puntos frágiles y por allí los aprovechamos (...)”, analizó de entrada.

Después de ello fue que se lanzó a las críticas puntuales, dando a entender que cada que visitan Tunja son afectados.

“Cómo tú bien lo dices en la pregunta, al final una polémica: no es raro que cuando uno viene a esta cancha, siempre pasan cosas extrañas y hay muchas causalidades“, aseveró.

Adicional a eso, se centró en un nombre puntual de la terna arbitral al que le lanzó un recado por una cuestión del pasado.

“Hace casi un año vine aquí y también tuve una polémica, y en aquel momento el señor del VAR, Keiner Jiménez, era el mismo que hoy (domingo) sancionó el penal; ya ahí le encuentro la justificación a todo", sentenció Dudamel.

Dudamel al mando el Deportivo Pereira en Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Molesto por la forma en que se desarrolló todo puso la crítica: “Sin duda alguna que esto empaña al fútbol colombiano".

“Yo se lo decía la juez central principal, esto no es un Boyacá Chicó contra Pereira, esto es el fútbol colombiano, es la imagen total”, añadió.

Una vez más antes de su salida de la sala de prensa juzgó: “Nos vamos amargados por el empate, pero sobre todo triste porque esto empaña la imagen del fútbol colombiano”.

Para terminar se mostró resignado por el juego, pero no por seguir en búsqueda de la clasificación a las finales de la Liga BetPlay.

"Nuevamente nos sucede a nosotros, como cuerpo técnico, ya encontré la justificación y por eso les pedía calma a nuestros jugadores; nos toca seguir, matemáticamente tenemos muchas posibilidades, tenemos que seguir en estas batallas, partido a partido, el equipo se ha mostrado entero físicamente, íntegros como profesionales y de la mano de ellos vamos a seguir luchando contra todo", señaló.