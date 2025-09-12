Tentarían a Rafael Dudamel para que deje Pereira y dirija a una selección: sacudón al FPC

Rafael Dudamel es el actual técnico del Deportivo Pereira, pero sus memorables actuaciones con Cali y Bucaramanga en el FPC, sacándolos a los dos campeones, le abrirían paso para que sea el nuevo entrenador de la Selección de su país: Venezuela.

Dudamel llegaría en reemplazo de Fernando Bocha Batista, quien dejó el cargo luego de que la vinotinto fuera goleada 6-3 por Colombia, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, y quedara fuera de la opción de repechaje.

Así lo informó el periodista Felipe Sierra en sus redes sociales: “Rafael Dudamel (52) es una de las fuertes opciones que tiene la Federación Venezolana para asumir el cargo de entrenador de la vinotinto, confirmado, como contó Mario Alberto Sánchez”.

Por la misma línea, Sierra sentenció: “El venezolano campeón con Cali y Bucaramanga, tiene contrato vigente con Pereira, con quienes tendrían que negociar”.

🚨 Rafael Dudamel (52) es una de las fuertes opciones que tiene la Federación Venezolana para asumir el cargo de entrenador de la ‘vinotinto’, confirmado, como contó @MarioSanchezVe 🔴🟡



👀 El venezolano campeón con #Cali y #Bucaramanga tiene contrato vigente con #Pereira, con… pic.twitter.com/qWIyCUSkzm — Pipe Sierra (@PSierraR) September 12, 2025

No sería nuevo para Dudamel dirigir a la Selección de Venezuela. El exguardameta supo pararse en la raya técnica de la vinotinto, tanto en divisiones menores como en la categoría mayor, a la que llegaría con la gran misión de ir al Mundial 2030.

Rafael Dudamel regresaría a la Selección de Venezuela. | Foto: LatinContent via Getty Images

Gratos recuerdos dejó Dudamel en el Mundial Sub-20 de 2017, dirigiendo a Venezuela, y llevando a su seleccionado hasta la gran final de la competencia. Lastimosamente, cayeron en la ronda definitiva ante Inglaterra (1-0).

Se vienen días claves en cuanto al tema, pues la Federación Venezolana de Fútbol vio muy cerca la posibilidad de asistir a su primera Copa del Mundo en 2026, y el proyecto ahora se enfocaría en el torneo de 2030.

En el medio, asoma la Copa América 2028. Ese sería otro objetivo para la Selección de Venezuela, esperando hacer un buen papel y llegando a las estancias finales de la competencia.

La actualidad de Pereira con Dudamel

El Deportivo Pereira ha jugado 10 partidos en lo que va de la Liga BetPlay 2025-ll. Suman 12 puntos y se ubican en el noveno puesto de la tabla, a tan solo una unidad del octavo parcial: Independiente Santa Fe.

En cuanto a la Copa BetPlay, el cuadro matecaña viene de eliminar a Real Cundinamarca en la ronda de octavos de final. Por tanto, de la mano de Dudamel, Pereira sigue vivo en los dos torneos de cara al cierre del 2025.

Por calendario, el próximo partido del Pereira será este domingo, 14 de septiembre, ante Llaneros por la fecha 11 de la Liga BetPlay. Los matecañas harán las veces de local.

El Deportivo Pereira de Rafael Dudamel. | Foto: Juanse Hernández/Colprensa.