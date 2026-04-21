Deportivo Cali no solo cambiaría de presidente: habría inesperada cláusula sobre Rafael Dudamel

Son días movidos en el Deportivo Cali. Este lunes, 21 de abril de 2026, el club azucarero hizo dos anuncios: primero, la salida de Rafael Tinoco Kipps de la presidencia de la Junta Directiva, aunque seguirá vinculado a la institución.

“Fue un período con muchos retos, en el que logramos dar los pasos necesarios para rescatar al equipo de la quiebra, defenderlo, ordenarlo, reactivarlo y ponerlo a competir. He concluido el trabajo al que me comprometí y en esta nueva etapa, el club requiere mayor presencia y dedicación de tiempo”, afirmó Tinoco Kipps en un comunicado.

Y añadió: “Por este motivo, si bien continuaré como miembro de la Junta Directiva, estoy finalizando mi etapa como Presidente de la misma. De esta manera, seguiré apoyando al Deportivo Cali para lograr los sueños de millones de hinchas. Mi compromiso con el proyecto institucional es total y continuaré aportándole desde otro rol”.

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Rafael Tinoco Kipps no continúa en la presidencia de la Junta Directiva del Club Profesional Deportivo Cali S.A., pero seguirá vinculado a nuestra institución desde otro rol. pic.twitter.com/AUKMGdEH2a — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) April 21, 2026

Horas después, anunciaron al nuevo presidente: “El Club Profesional Deportivo Cali S.A. informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que Joaquín Losada Fina, miembro actual de la Junta Directiva de la institución, asumirá la presidencia de la Junta Directiva del Club”.

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Joaquín Losada Fina asumirá la presidencia de la Junta Directiva del Club Profesional Deportivo Cali S.A. pic.twitter.com/csG4Xcl0Gt — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) April 21, 2026

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Rafael Dudamel tendría una cláusula de salida del Deportivo Cali

Y al cambio de mandatario en Deportivo Cali se podría sumar la posible salida de su director técnico si no clasifica a los ocho. Se trata de Rafael Dudamel, el venezolano que ya fue campeón en el azucarero y que llegó en pleno curso 2026-l en reemplazo de Alberto Gamero.

“Me cuentan que si Rafael Dudamel no se mete a los ocho, hay una cláusula que puede estar finalizando su contrato esta temporada, y el equipo podría tener otro técnico. Eso me cuentan, y que en junio hay una barrida de jugadores que casi ninguno se queda”, reveló Ana María Navarrete en ESPN.

"Si Dudamel no se mete a los 8 hay un cláusula que podría estar finalizando su contrato en está temporada" @NanaNavarrete



▶️ Mira #BalónDividido en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/wEzWebxbE6 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 20, 2026

Actualmente, Deportivo Cali pelea por entrar a los ocho y aún tiene chances. Ese sería el punto de partida para tomar una decisión, según la periodista.