Deportivo Cali sin camisetas, sin barras y sin colores: estricta sentencia se hizo oficial

La Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol autorizó el ingreso de público al partido de Boca Juniors Cali vs. Deportivo Cali por la fase 1A de la Copa BetPlay 2026. Dicho compromiso se disputará este viernes, 15 de mayo, en el Estadio Pascual Guerrero.

A pesar de tener las puertas abiertas para la tribuna occidental, los hinchas del cuadro verdiblanco tendrán que cumplir una serie de restricciones dispuestas por las autoridades para “prevenir riñas, hechos de violencia o comportamientos contrarios a la convivencia”.

Revelan supuesta pelea entre hinchas y jugadores de América de Cali: video sería la prueba

Estas fueron las disposiciones de la Comisión:

No se permitirá el ingreso de las barras populares de los equipos.

No se permitirá el ingreso de elementos alusivos ni del color del equipo visitante, como camisetas, trapos, tambores, banderas, pendones, entre otros.

Solo podrán ingresar personas con boleta comprada previamente en la taquilla oficial de los organizadores. Para la respectiva compra se solicita nombre e identificación de quien hará uso de los boletos de ingreso.

Las boletas de ingreso junto a la identificación del comprador serán revisadas por parte de la logística del equipo local y las autoridades.

No se permitirá el ingreso de maletines, bolsos, canguros, mochilas.

Para el acceso al estadio se dispondrán de filtros de seguridad que únicamente podrán superarlos aquellas personas que cumplan con las disposiciones.

Deportivo Cali está disputando la fase 1A de la Copa BetPlay Foto: Jorge Orozco /El País

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, hizo un llamado a los hinchas del Deportivo Cali para que vivan el partido en paz y eviten enfrentamientos con aficionados del América de Cali que puedan estar en inmediaciones del estadio.

“Las barras de los equipos son corresponsables de lo que suceda tanto dentro, como a fuera del Estadio Pascual Guerrero”, indicó Garcés.

La tabla de la reclasificación tras los triunfos de Atlético Nacional, Santa Fe y Tolima, y empate del Junior

Boca Juniors Cali, equipo que oficia como local en este compromiso de Copa BetPlay, se sumó a ese llamado de la alcaldía. “Invitamos a todos los asistentes a vivir la fiesta del fútbol en paz, respetando las normas establecidas por las autoridades y la organización del evento”, indicaron en un comunicado oficial.

Las boletas para el segundo y tercer piso del Pascual Guerrero tienen un costo de 28.000 pesos y se pueden adquirir en la página de Colboletos.

¿Por qué no se jugó en Palmaseca?

Cabe recordar que Deportivo Cali tiene su propio estadio a las afueras de la ciudad, pero en esta oportunidad oficia en calidad de visitante.

La dirigencia de Boca Juniors prefirió jugar el partido en el Pascual Guerrero, donde hacen las veces de local en la segunda división del fútbol colombiano.