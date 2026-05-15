Fuertes imágenes que entristecen al fútbol colombiano y que están lejos de ser paisaje. Esto sigue siendo motivo de alarma en las autoridades, que parecen no encontrar la forma para evitar la violencia de las barras bravas. Fecha tras fecha en el FPC, además de las emociones en la cancha, siempre los desadaptados tienen un capítulo aparte qué contar.

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Durante el partido de Deportivo Cali vs. Boca Juniors de Cali, más exactamente en el entretiempo, las barras bravas tuvieron su punto máximo y lograron suspender el juego por la Copa BetPlay debido a la gravedad de los desmanes. Nuevamente, se dejaron ver algunas bengalas en la cancha del Pascual Guerrero, tal como había sucedido en el estadio Palmaseca en el clásico contra el América.

Imagen de los desmanes en el Estadio Pascual Guerrero en el partido de Copa Colombia entre Boca Juniors de Cali y Deportivo Cali. Foto: Cortesía de Salazar ST

Reportes de medios locales, indican que hubo ataques a la unidad del canal Win Sports, que tuvo que interrumpir la transmisión de forma inmediata. Por si fuera poco, otras versiones señalan que en las afueras del Pascual Guerrero había hinchas del América de Cali haciendo disturbios.

Se cree que las autoridades despliegan el dispositivo de seguridad para controlar la situación en la ciudad de Cali.

Las restricciones en el Pascual Guerrero no fueron suficientes

Horas antes del partido, que Deportivo Cali gana 2-0 cuando se dio la suspensión, la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol en la ciudad de Cali, autorizó el ingreso de público al partido de Boca Juniors Cali vs. Deportivo Cali por la fase 1A de la Copa BetPlay 2026, en una jugada bastante arriesgada donde los hechos de violencia amenazaban el juego.

🚨 El partido entre Boca Juniors de Cali y el Deportivo Cali estuvo varios minutos SUSPENDIDO por falta de garantías para disputar el 2° tiempo.



Cayó una bengala al terreno de juego y se presentaron desmanes a las afueras del Pascual Guerrero.

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A pesar de tener las puertas abiertas para la tribuna occidental, los hinchas del cuadro verdiblanco tenían que cumplir una serie de restricciones dispuestas por las autoridades para “prevenir riñas, hechos de violencia o comportamientos contrarios a la convivencia”. Se ve que esto no fue suficiente para evitar los desmanes entre hinchas.

🚨 Tensión en inmediaciones del estadio Estadio Olímpico Pascual Guerrero durante el partido entre @DeportivoCaliCP y @Bocajuniorscal.



Según reportes preliminares, se registran disturbios en los alrededores del escenario deportivo por la presunta de hinchas del América de Cali.… pic.twitter.com/jeOCVxkAtM — SUPERNOTICIAS (@radiosupercali) May 15, 2026

Javier Garcés, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, hizo un llamado a los hinchas del Deportivo Cali para que vivan el partido en paz y eviten enfrentamientos con aficionados del América que puedan estar en inmediaciones del estadio. Esas amenazas ya se conocían y aun así se abrió la puerta al público visitante (Deportivo Cali).

Se cree que la unidad móvil de Win Sports fue atacada por las barras bravas del América de Cali, que se opusieron a ese préstamo de estadio para que Boca Juniors de Cali jugará contra el Deportivo Cali en el Pascual.