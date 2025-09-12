Escándalo en Venezuela tras la goleada contra Colombia: jugadores se habrían ido de fiesta

No paran las críticas contra la selección de Venezuela, luego de haberse quedado fuera del repechaje en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

La prensa de ese país cuestionó el desempeño de varios jugadores y pidieron un proyecto serio para volver a buscar la clasificación en el proceso hacia la Copa del Mundo que se disputará en 2030.

La primera víctima de esta derrota fue el técnico Fernando Batista, quien fue destituido por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) al no conseguir el principal objetivo que se habían trazado.

Luego del partido, Batista dio la cara en rueda de prensa y sorpresivamente tomó la decisión de no responder preguntas a los medios de comunicación. Lo único que hizo fue dar un corto discurso pidiendo perdón a los más de 50.000 hinchas que asistieron al Estadio Monumental de Maturín.

“Se van de joda”

Pero la tristeza se transformó en escándalo con el paso de las horas. Milena Gimón, periodista venezolana de DSports, aseguró que jugadores habrían salido de fiesta justo después de la derrota contra la Selección Colombia.

“Venezuela hoy está en una encrucijada donde los líderes positivos se van y los que quedan no sé si están tan dispuestos a ceder en tantas cosas, por ejemplo la noche, hay muchos jugadores que les gusta la noche”, lanzó.

Sin dar nombres específicos en la plantilla, agregó: “Uno se entera, después que te eliminan con el papelón histórico más grande que ha tenido la historia de Venezuela, que hay un par de jugadores que se van de joda”.

“No lo tengo confirmado, pero me lo dijeron. Si eso es así, a esos muchachos no los puedes llamar más a la selección”, completó.

Los hinchas de la Vinotinto han empezado a señalar a los jugadores que habrían cometido los actos de indisciplina de los que habla la periodista, sin embargo, no han salido a la luz imágenes sobre la supuesta fiesta que armó escándalo en el país vecino.

Despedidas en Venezuela

De lo único que hay certeza es que varios referentes se despedirán de la selección venezolana tras esta derrota contra Colombia, que confirmó una nueva eliminación en el camino hacia el Mundial.

Tomás Rincón, por ejemplo, se vio muy golpeado por lo sucedido. “Dejé el alma por esta camiseta, me peleé con mis clubes para poder venir incluso cuando ya estábamos eliminados y ha sido duro no poder conseguirlo. Estoy orgulloso de haber sido parte, de alguna forma, del crecimiento del fútbol en mi país. Me siento orgulloso y honrado de haber representado a mi país por tanto tiempo y bueno, así es la vida, a veces no puedes lograr lo que quieres”, declaró.

“Que sigan soñando, yo lo intenté personalmente durante 17 años y no pude, así que espero que ellos puedan lograrlo. Me voy honradamente, con la cabeza en alto. Ha sido mi último partido por eliminatorias”, completó.