Suscribirse

Deportes

Escándalo en Venezuela tras la goleada contra Colombia: jugadores se habrían ido de fiesta

Milena Gimón, periodista venezolana, lanzó fuertes acusaciones sobre las horas posteriores a la eliminación de la Vinotinto.

Redacción Deportes
12 de septiembre de 2025, 3:18 p. m.
Venezuela's Yeferson Soteldo reacts after his team's lost against Colombia during a World Cup 2026 qualifying soccer match in Maturin, Venezuela, Tuesday, Sept. 9, 2025. (AP Photo/Ariana Cubillos)
Venezuela se quedó fuera del repechaje y tendrá que esperar cuatro años más. | Foto: AP

No paran las críticas contra la selección de Venezuela, luego de haberse quedado fuera del repechaje en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

La prensa de ese país cuestionó el desempeño de varios jugadores y pidieron un proyecto serio para volver a buscar la clasificación en el proceso hacia la Copa del Mundo que se disputará en 2030.

Contexto: Se conoció la lista de candidatos para ser nuevo técnico de Venezuela: tres nombres de lujo

La primera víctima de esta derrota fue el técnico Fernando Batista, quien fue destituido por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) al no conseguir el principal objetivo que se habían trazado.

Luego del partido, Batista dio la cara en rueda de prensa y sorpresivamente tomó la decisión de no responder preguntas a los medios de comunicación. Lo único que hizo fue dar un corto discurso pidiendo perdón a los más de 50.000 hinchas que asistieron al Estadio Monumental de Maturín.

“Se van de joda”

Pero la tristeza se transformó en escándalo con el paso de las horas. Milena Gimón, periodista venezolana de DSports, aseguró que jugadores habrían salido de fiesta justo después de la derrota contra la Selección Colombia.

“Venezuela hoy está en una encrucijada donde los líderes positivos se van y los que quedan no sé si están tan dispuestos a ceder en tantas cosas, por ejemplo la noche, hay muchos jugadores que les gusta la noche”, lanzó.

Contexto: Selección Colombia subió en el ranking FIFA: nuevo puesto tras vencer a Bolivia y Venezuela

Sin dar nombres específicos en la plantilla, agregó: “Uno se entera, después que te eliminan con el papelón histórico más grande que ha tenido la historia de Venezuela, que hay un par de jugadores que se van de joda”.

“No lo tengo confirmado, pero me lo dijeron. Si eso es así, a esos muchachos no los puedes llamar más a la selección”, completó.

Los hinchas de la Vinotinto han empezado a señalar a los jugadores que habrían cometido los actos de indisciplina de los que habla la periodista, sin embargo, no han salido a la luz imágenes sobre la supuesta fiesta que armó escándalo en el país vecino.

Despedidas en Venezuela

De lo único que hay certeza es que varios referentes se despedirán de la selección venezolana tras esta derrota contra Colombia, que confirmó una nueva eliminación en el camino hacia el Mundial.

Tomás Rincón, por ejemplo, se vio muy golpeado por lo sucedido. “Dejé el alma por esta camiseta, me peleé con mis clubes para poder venir incluso cuando ya estábamos eliminados y ha sido duro no poder conseguirlo. Estoy orgulloso de haber sido parte, de alguna forma, del crecimiento del fútbol en mi país. Me siento orgulloso y honrado de haber representado a mi país por tanto tiempo y bueno, así es la vida, a veces no puedes lograr lo que quieres”, declaró.

“Que sigan soñando, yo lo intenté personalmente durante 17 años y no pude, así que espero que ellos puedan lograrlo. Me voy honradamente, con la cabeza en alto. Ha sido mi último partido por eliminatorias”, completó.

Salomón Rondón, principal referente de la Vinotinto, decidió guardar silencio y se espera que en los próximos días emita algún comunicado sobre su futuro a nivel de selecciones, teniendo en cuenta que está ad portas de cumplir 36 años y difícilmente estará disponible para el próximo mundial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Autoridades dan detalles. Esta fue la persona que lo entregó

2. Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

3. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

4. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

5. Vingegaard da inesperado golpe: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 19

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección VenezuelaEliminatorias SudamericanasFIFASelección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.