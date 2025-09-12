Venezuela ya dio vuelta a la página y busca un nuevo entrenador para reemplazar a Fernando Batista, destituido tras la goleada contra la Selección Colombia en Maturín (3-6).

La lista de candidatos cuenta con tres nombres de lujo y un gran favorito, de acuerdo a la información que se maneja en la prensa venezolana.

Entre la hinchada hay dos técnicos de la casa que llaman la atención, sin embargo, ambos estarían cerrados a la idea de volver: César Farías y Rafael Dudamel.

En ese orden de ideas, la Federación Venezolana de Fútbol buscaría nombres en el extranjero.

Fernando Batista fue destituido en Venezuela | Foto: AP

Los tres candidatos de Venezuela

Curiosamente todos son argentinos, misma nacionalidad de los dos entrenadores que manejaron a Venezuela en las eliminatorias pasadas.

El gran favorito, según la prensa de ese país, es el argentino Luis Zubeldía, que actualmente está sin equipo tras su salida de São Paulo.

Zubeldía no tiene experiencia a nivel de selecciones, pero sí una amplia trayectoria en equipos de todo el continente. De hecho, fue campeón de Copa Sudamericana hace dos años dirigiendo a la Liga de Quito en Ecuador.

Su paso por São Paulo estuvo marcado por las discusiones sobre James Rodríguez, al que decidió sacar de convocatoria y lo borró definitivamente antes de la Copa América 2024.

El perfil de Zubeldía gusta en la cúpula de la FVF, aunque todavía falta que acepte las condiciones económicas y la idea del proyecto que piensan implementar de cara a las eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial de 2030.

Gareca y Martino, los otros nombres

Pero si se trata de tener experiencia en eliminatorias, aparecen otros dos nombres de larga trayectoria en las selecciones sudamericanas.

Ricardo Gareca no salió bien de Chile, pero caería parado como nuevo técnico de Venezuela si es que cumplen sus pretenciones económicas.

El Tigre se ha convertido en un referente de la dirección técnica en todo el continente y hace rato dejó de dirigir clubes para enfocarse netamente en su carrera como seleccionador.

Con Perú hizo una gestión de buenos resultados que incluso los llevó de regreso a un Mundial cuando solamente había cinco cupos disponibles.

De hecho, su salida del seleccionado inca se confirmó en contra del sentir de la hinchada. Tras tener desacuerdos con la dirigencia de la federación, Gareca dio un paso al costado y terminó recalando más tarde en el combinado chileno.

Ricardo Gareca, extécnico de Chile | Foto: Photosport via AFP

Si lo de Gareca no se da, hay otro técnico sin equipo que supo dirigir a Paraguay, Argentina y México. Se trata de Gerardo ‘Tata’ Martino, quien está sin trabajo desde su salida del Inter Miami en 2024.

Tata Martino cuenta en su lista de equipos dirigidos con nombres de primer nivel como el FC Barcelona, aunque la mayor parte de su carrera la hizo en Sudamérica.

En ese orden de ideas, la lista de candidatos estaría conformada por Luis Zubeldía en primer lugar, seguido por Ricardo Gareca y Gerardo Martino.