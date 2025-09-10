Suscribirse

Deportes

Prensa mundial reacciona a la goleada de Colombia a Venezuela: sal a la herida de la vinotinto

En el postpartido se leen las reacciones de la prensa internacional.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 8:04 p. m.
United 2026 tampoco fue: Venezuela eliminada y con miras al 2030.
United 2026 tampoco fue: Venezuela eliminada y con miras al 2030. | Foto: Getty Images

En el mundo entero, más que nada en Sudamérica, no dejan de hablar de la eliminación de Venezuela del repechaje al Mundial 2026.

Como la vinotinto cayó en casa por 6-3 ante Colombia, y Bolivia venció en El Alto a Brasil (1-0), quienes se quedaron con el cupo a repechaje fueron los bolivianos. Definirán su suerte en marzo de 2026, para saber si clasifican o no a fase de grupos de la cita orbital.

El panorama le sonreía a Venezuela, que vio muy cerca ir a su primer mundial: debía ganarle a Colombia; y si no, ante un empate o derrota, que Bolivia no venciera a Brasil. Para desgracia vinotinto, nada se le dio.

La prensa mundial reacciona al respecto, pues además de la eliminación de Venezuela, fue un verdadero partidazo contra Colombia. En Maturín, los locales estuvieron arriba en el marcador dos veces, pero los cafeteros dieron vuelta y terminaron goleando.

Luis Javier Suárez se lució con un "poker" contra Venezuela.
Luis Javier Suárez, el verdugo de Venezuela: póker en el 6-3 a favor de Colombia. | Foto: AFP

“Lágrimas, decepción y rabia: los fanáticos de la vinotinto cumplieron, Bocha Batista no” - El Nacional (Venezuela)

“Lo que comenzó como una fiesta terminó en una goleada 3-6 contra los cafeteros. En plazas y calles de Caracas, la fanaticada mantuvo la fe. Pero el resultado trajo desencanto y críticas hacia un cuerpo técnico que pudo marcar la diferencia y no lo hizo. Si Batista tiene dignidad, debe presentar la renuncia”.

“Venezuela, a las puertas de la historia: perdió contra Colombia y se quedó sin repechaje” - Olé (Argentina)

“El sueño máximo se transformó en la peor pesadilla. La noche que pintaba para ser histórica terminó siendo inolvidable, aunque por lo dolorosa. La Venezuela del Bocha Batista estuvo a las puertas de escribir la página más importante de la historia del fútbol del país, pero se quedó sin nada: el repechaje, que parecía tenerlo en la palma de la mano, se le escurrió en uno de los partidos más emocionantes del año. El increíble 3-6 contra Colombia, que lo tuvo dos veces al frente en el marcador, dejó lágrimas en los hinchas en Maturín”.

Contexto: Periodista venezolano se derrumbó por la goleada de Colombia que los sacó del Mundial: se vio en vivo

“Venezuela se derrumba ante Colombia y queda fuera de la repesca del Mundial” - Marca (España)

“(...) Córdoba respondió con el sexto para Colombia, apagando cualquier intento de remontada. El tramo final mostró a una Venezuela resignada, con balón, pero sin fe, mientras Luis Díaz acariciaba incluso el séptimo gol”.

Venezuela Colombia
Público a favor y varios resultados posibles, pero Venezuela se quedó sin Mundial. | Foto: AP

“Vinotinto picado: Venezuela perdió 6-3 ante Colombia y se quedó sin repechaje mundialista” - El Gráfico (Argentina)

“Venezuela no pudo hacer historia y culminó octavo en las Eliminatorias Sudamericanas. Colombia, por su parte, se ubicó tercero, detrás de Argentina y Ecuador”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

2. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

3. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

4. ¿Quién fue Charlie Kirk? El líder conservador y aliado de Trump que recibió un disparo en Utah

5. Charlie Kirk está muerto: así lo confirmó el presidente Donald Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaSelección VenezuelaEliminatorias Sudamericanas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.