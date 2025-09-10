En el mundo entero, más que nada en Sudamérica, no dejan de hablar de la eliminación de Venezuela del repechaje al Mundial 2026.

Como la vinotinto cayó en casa por 6-3 ante Colombia, y Bolivia venció en El Alto a Brasil (1-0), quienes se quedaron con el cupo a repechaje fueron los bolivianos. Definirán su suerte en marzo de 2026, para saber si clasifican o no a fase de grupos de la cita orbital.

El panorama le sonreía a Venezuela, que vio muy cerca ir a su primer mundial: debía ganarle a Colombia; y si no, ante un empate o derrota, que Bolivia no venciera a Brasil. Para desgracia vinotinto, nada se le dio.

La prensa mundial reacciona al respecto, pues además de la eliminación de Venezuela, fue un verdadero partidazo contra Colombia. En Maturín, los locales estuvieron arriba en el marcador dos veces, pero los cafeteros dieron vuelta y terminaron goleando.

Luis Javier Suárez, el verdugo de Venezuela: póker en el 6-3 a favor de Colombia. | Foto: AFP

“Lágrimas, decepción y rabia: los fanáticos de la vinotinto cumplieron, Bocha Batista no” - El Nacional (Venezuela)

“Lo que comenzó como una fiesta terminó en una goleada 3-6 contra los cafeteros. En plazas y calles de Caracas, la fanaticada mantuvo la fe. Pero el resultado trajo desencanto y críticas hacia un cuerpo técnico que pudo marcar la diferencia y no lo hizo. Si Batista tiene dignidad, debe presentar la renuncia”.

“Venezuela, a las puertas de la historia: perdió contra Colombia y se quedó sin repechaje” - Olé (Argentina)

“El sueño máximo se transformó en la peor pesadilla. La noche que pintaba para ser histórica terminó siendo inolvidable, aunque por lo dolorosa. La Venezuela del Bocha Batista estuvo a las puertas de escribir la página más importante de la historia del fútbol del país, pero se quedó sin nada: el repechaje, que parecía tenerlo en la palma de la mano, se le escurrió en uno de los partidos más emocionantes del año. El increíble 3-6 contra Colombia, que lo tuvo dos veces al frente en el marcador, dejó lágrimas en los hinchas en Maturín”.

“Venezuela se derrumba ante Colombia y queda fuera de la repesca del Mundial” - Marca (España)

“(...) Córdoba respondió con el sexto para Colombia, apagando cualquier intento de remontada. El tramo final mostró a una Venezuela resignada, con balón, pero sin fe, mientras Luis Díaz acariciaba incluso el séptimo gol”.

Público a favor y varios resultados posibles, pero Venezuela se quedó sin Mundial. | Foto: AP

“Vinotinto picado: Venezuela perdió 6-3 ante Colombia y se quedó sin repechaje mundialista” - El Gráfico (Argentina)