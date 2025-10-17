Cinco fichajes metería Millonarios para 2026: ya revelaron la lista y cuáles serían

Millonarios no la ha pasado de la mejor manera en lo corrido del 2025.

Lo que empezó con David González como su entrenador, podría terminar con Hernán Torres, en quien recae la presión de título en el Torneo Finalización.

Hasta el momento no hay garantías de que dispute las finales, debido a que su posición en la tabla lo muestra por fuera del Grupo de los Ocho.

Millonarios se aferra a la chance de entrar en las finales del FPC | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Con 17 puntos está a tres del que permanece como el octavo clasificado de manera temporal -Independiente Santa Fe-.

En este momento los embajadores están en el trancón de varios equipos que luchan por hacerse con un lugar para las finales del 2025-II.

Aunque aún estén pensando en lo que será el futuro cercano del año en curso, en la directiva también se proyectan lo que será la conformación de la nómina para el 2026.

Revelada la lista de posibles fichajes

Por sorpresa ha tomado que el elenco azul ya piense en nombres, pero según lo dicho por el periodista, Alexis Rodríguez, así es.

Este comunicador de Win Sports ha revelado el listado que tendría pensado Millonarios, así como las posiciones que ya tendrían fijadas a reforzar.

“2 defensas, 1 volante de primera línea experimentado, 1 extremo y 1 delantero”, fue lo revelado por el citado comunicador.

Por ahora, lo que se proyecta para la proxima temporada son 5 refuerzos:



2 defensas

1 volante de primera línea experimentado

1 extremo

1 delantero



Desde hace varios días se trabaja en el mercado de fichajes 2026-I pic.twitter.com/Sa4LRQxYwL — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 17, 2025

Dichos nombres engrosarían de manera categórica un plantel que está plagado de jóvenes, pero estos no responden del todo a las obligaciones.

A su vez hay unos cuantos experimentados con años entre los bogotanos, pero que pronto deberían estar saliendo al completar su ciclo.

¿Sale Torres, entra Dudamel?

Hernán Torres no hace más de seis meses que llegó. De a poco ha intentado levantar al equipo, pero su trabajo ha sido más que difícil en Millonarios.

Si bien es un hombre de la casa, con éxito al haber ganado un título, no le darían la posibilidad de prolongar su segundo proceso más allá del fin del 2025.

De acuerdo a recientes informaciones de la prensa deportiva, en la dirigencia azul estarían pensando en removerlo para traer a Rafael Dudamel.

Rafael Dudamel sería candidato a tomar a Millonarios en el 2026 | Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Rafael Dudamel es uno de los candidatos para dirigir Millonarios (…) si esto sigue así, yo no creo que le vayan a renovar (a Hernán Torres)”, afirmó Guillermo Arango.

Luego, añadió: “Hernán Torres tiene contrato hasta junio del otro año (2026) pero uno de los grandes candidatos es el señor Rafael Dudamel”.

“No sé si esto cambie con Edgar Moreno como director deportivo de Millonarios, aunque él no es oficialmente, todavía, el director deportivo de Millonarios”, completó sobre lo que sería un movimiento inesperado.

Será entonces cuestión de que pasen los meses, se desarrolle el fin del torneo y se haga el balance de Millonarios para ver si Torres sigue, o no.

Dudamel en la actualidad está ligado a Deportivo Pereira como el entrenador en propiedad, pero problemas económicos en los matecañas lo impulsarían a irse de allí.