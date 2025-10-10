Miguel Russo casi dirige a rival acérrimo de Millonarios: allegado dijo por qué no se dio

La muerte de Miguel Ángel Russo, el pasado 8 de octubre de 2025, levanta varias reacciones. Este viernes, dos días después del hecho, Juvenal Rodríguez, ayudante de campo de Russo, contó que quien se venía desempeñando como técnico de Boca Juniors, pudo haber llegado a Atlético Nacional en 2023.

La noticia hubiese causado gran sorpresa entre la prensa y los aficionados. Russo es uno de los referentes de Millonarios, acérrimo rival de Nacional, y con el albiazul ganó Liga (2017-ll) y Superliga (2018). Esta última, justamente, contra el verde de Antioquia.

Para 2023, Miguel Ángel Russo tuvo acercamientos con Atlético Nacional, según Juvenal Rodríguez. | Foto: Getty Images y escudo oficial de Atlético Nacional.

¿Por qué Miguel Ángel Russo no llegó a Atlético Nacional en 2023?

La razón la dio el mismo Juvenal Rodríguez en diálogo con El VBar de Caracol Radio: “En 2023, Russo tuvo contacto con Atlético Nacional pero sabía que era un paso difícil de dar, por su pasado en Millonarios”.

🟢⚪️"En 2023, Russo tuvo contacto con Atlético Nacional pero sabía que era un paso difícil de dar, por su pasado en Millonarios"



🎙️Juvenal Rodríguez, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, en #ElVbarCaracol



📻🔥Siga la entrevista EN VIVO, aquí: https://t.co/1G7deRW56s pic.twitter.com/4TuKp3UhA6 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) October 10, 2025

Por supuesto, las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar. Según Juvenal, Russo entendía que su paso por Millonarios fue bastante significativo y, por tanto, llegar a uno de sus rivales máximos era algo complejo.

Si la operación se hubiese dado, habría sido en un momento bastante álgido. Cabe recordar que en 2023, Millonarios y Nacional jugaron dos finales: la de Liga BetPlay del primer semestre (ganó Millonarios) y la de Copa BetPlay (ganó Nacional).

Millonarios y su recuerdo de Miguel Russo

La importancia de Miguel Ángel Russo, como entrenador, se mide en la gran cantidad de clubes que se pronunciaron por su muerte. Desde su escuela, Estudiantes de La Plata, hasta el Real Madrid de España, numerosas instituciones reaccionaron al fallecimiento de Miguelo.

Millonarios no fue la excepción y escribió en redes: “su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo amigo cercano y leyenda embajadora. Siempre te recordaremos Miguel”.

Siendo aún viernes, 10 de octubre de 2025, Millonarios tiene en sus redes sociales la foto de perfil con el escudo a blanco y negro. El luto es inminente en uno de los equipos donde Miguel fue feliz.

Miguel Russo en sus últimos días de vida como entrenador de Boca Juniors. | Foto: Getty Images