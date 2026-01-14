Noche intensa en La Bombonera tras la visita de Millonarios a Boca Juniors en un partido amistoso que se consideró la ‘Copa Miguel Ángel Russo’, el técnico argentino que es ídolo en ambos equipos y que falleció a principios de octubre pasado.

El partido fue el momento ideal para homenajear a Russo por sus gestas. Con Boca Juniors fue campeón de la Copa Libertadores con Juan Román Riquelme y en Millonarios alzó el título de Liga tras vencer en la final a Santa Fe, eterno rival de patio en El Campín. Con Radamel Falcao esperando para sumar minutos desde la suplencia, la noche estaba lista.

Un primer tiempo para el olvido, de más choque que propuesta de juego ofensivo, que fue radiografía de lo que son ambos equipos en la actualidad. Boca Juniors busca una mejor reestructuración tras un complicado 2025, mientras que Millonarios busca el nivel óptimo para competir en Colombia por el título de Liga Colombiana en este 2026.

Radamel Falcao García en amistoso contra Boca. Foto: AFP

La segunda parte fue de más propuesta de ataque con variantes. El cambio de Mackalister Silva por Carlos Darwin Quintero en el entretiempo sirvió para darle más sorpresa al ataque de Millonarios, mientras que Boca Juniors lo intentó por los costados, ganando las espaldas y colocando contra las cuerdas al portero Guillermo De Amores.

De Amores la gran figura y rechiflas para Falcao

Varias pelotas las ganó De Amores en fuertes mano a mano con los delanteros de Boca Juniors. La prueba de fuego llegó antes de los 90 minutos tras un penalti para el local. Chancho Zeballos se hizo cargo, pero Guillermo la pudo atajar sin mayor contratiempos.

¡LO ATAJÓ DE AMORES!



El uruguayo salva a Millonarios y mantiene el 0 en La Bombonera



▶️ Mira los #ClásicosSudamericanos en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/U7zAEG3To7 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 14, 2026

Por otra parte, al minuto 64 ingresó Radamel Falcao García y las rechiflas no se hicieron esperar. Su pasado en River Plate lo condenó y los fanáticos no olvidan. Poco pudo hacer el goleador en el frente de ataque para el desequilibrio de Millonarios. 0-0 y amargura para Boca por dejar caer la victoria. El equipo azul avanza para tener la mejor nómina posible para el comienzo de la Liga.

SEÑORAS Y SEÑORES, CON USTEDES:¡RADAMEL FALCAO GARCÍA!



El Tigre entra a La Bombonera abucheado y su segundo ciclo con Millonarios inicia.



▶️ Mira los #ClásicosSudamericanos en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/YmV7gCn43F — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 14, 2026

Al final, hubo intercambio de camisetas, Falcao se saludó con varios jugadores de Boca, Carlos Darwin intercambió palabras con Agustín Marchesín, su amigo en América de México. Radamel y Leandro Paredes recibieron la Copa Miguel Ángel Russo y chocaron manos. Así finalizó el amistoso como homenaje al DT campeón en Bogotá y Buenos Aires.