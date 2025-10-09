Grabaron la reacción de Leo Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo: se enteró en directo

La muerte de Miguel Ángel Russo tiene de luto al fútbol sudamericano. El actual técnico de Boca Juniors falleció a los 69 años y dejó un profundo dolor en los hinchas del cuadro xeneize.

La noticia se confirmó en la tarde del miércoles, 8 de octubre, a través de los principales medios de comunicación en Argentina.

Paradójicamente, la muerte de Russo se dio justo antes de que la selección argentina iniciara su entrenamiento en Miami con miras al amistoso de este viernes frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium.

Lionel Messi se enteró en directo y su reacción quedó grabada por las cámaras de los periodistas que estaban presentes en el lugar de concentración.

Minuto de silencio en el entrenamiento de la Selección Argentina por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



📺 #ESPNEquipoF | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZzedFDI6fC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025

Minuto de silencio por Russo

Todo el grupo se abrazó en círculo y realizó un minuto de silencio en homenaje al entrenador. Entre los convocados también estaba Leandro Paredes, actual jugador de Boca, que estuvo cerca de Russo en sus últimos días de vida.

Después de un sonoro aplauso, Lionel Scaloni se dispuso a iniciar los trabajos que tenían preparados para la sesión de la tarde.

Se espera que la memoria de Miguel Ángel Russo sea recordada este viernes en el partido contra Venezuela, programado para iniciar a las 7:00 de la noche (hora de Colombia).

Mientras tanto, en Buenos Aires se estarán llevando a cabos las exequias del histórico técnico que partió como consecuencia de los quebrantos de salud con los que venía luchando desde que le diagnosticaron un cáncer en 2017.

“La Asociación del Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo”, informó la AFA en un comunicado oficial.

Minutos antes de esta decisión, habían enviado sus condolencias para la hinchada, jugadores y directivos de Boca Juniors.

“Con profundo dolor, la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”, escribieron.

Con profundo dolor la Liga Profesional de Fútbol lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y acompaña a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento.



Despedimos a un emblema como jugador y DT, y sobre todo una gran persona y ejemplo para… pic.twitter.com/4PpcKw7kub — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 8, 2025

Reacción del fútbol mundial

El fallecimiento de Russo no solo dolió en Argentina, sino que también trascendió fronteras y llegó hasta Europa.

Real Madrid y Barcelona, por ejemplo, dedicaron un mensaje de despedida para el entrenador. “El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos”, escribió el conjunto merengue.

“El FC Barcelona expresa sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. Descanse en paz”, dijeron por su parte desde Cataluña.