Empresa colombiana concreta acuerdo para importar joyas y piedras preciosas desde Hong Kong

En medio del crecimiento proyectado de la industria joyera colombiana, que superaría el 4 % en 2026 según IMARC Group, el sector continúa fortaleciendo sus vínculos con centros internacionales de producción. Tras la participación de Colombia en dos de las principales ferias de la industria en Asia, se concretó una alianza comercial que permitirá la importación de joyas y piedras preciosas por más de $1.800 millones desde Hong Kong hacia Colombia y otros mercados de América Latina.

El acuerdo fue concretado por la compañía Oro Colombia, luego de asistir al Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show y al HKTDC Hong Kong International Jewellery Show, eventos que reúnen a fabricantes, compradores y distribuidores internacionales. David Londoño, CEO de la empresa, señaló que estos espacios permiten anticipar tendencias y fortalecer la oferta local.

“Estas ferias nos permiten consolidar relaciones con proveedores internacionales, conocer innovaciones en materiales y diseño, y traer al país productos que todavía no están ampliamente disponibles en el mercado colombiano. Ha sido un gran logro ser seleccionados para participar como distribuidores invitados, pues estos escenarios cuentan con filtros de selección exigentes, ya que los organizadores buscan compradores con capacidad real de negociación que registren compras superiores a US$500.000 anuales con proveedores internacionales, presencia digital consolidada y demuestren impacto comercial en el mercado”, afirmó Londoño.

David Londoño, CEO de Oro Colombia, en el 'HKTDC Hong Kong International Jewellery Show' Foto: Suministrada / API

Durante las jornadas, la empresa sostuvo reuniones con fabricantes, lo que permitió acuerdos de abastecimiento por cerca de US$500.000, destinados a la importación de diamantes, rubíes y zafiros. Además, presentó diseños en oro laminado para evaluar su producción en plata italiana.

La compañía reportó ingresos cercanos a US$1 millón en el último año y proyecta alcanzar US$2,5 millones en 2026, impulsada por la expansión de su portafolio y la demanda regional.