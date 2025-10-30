Suscribirse

Exportadores colombianos ya pueden solicitar en línea el Certificado de Reembolso Tributario

El Ministerio de Comercio habilitó un aplicativo en la Ventanilla Única de Comercio Exterior para que los exportadores tramiten este beneficio, que busca impulsar las exportaciones con valor agregado y servicios innovadores.

Redacción Economía
31 de octubre de 2025, 1:01 a. m.
Los exportadores de bienes y servicios, beneficiados con el CERT, pueden desde ya solicitar dicho documento vía electrónica, a través del aplicativo que dispuso la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los exportadores de bienes y servicios, beneficiados con el CERT, pueden desde ya solicitar dicho documento vía electrónica, a través del aplicativo que dispuso la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los exportadores colombianos que tengan derecho a acceder al Certificado de Reembolso Tributario (CERT) ya pueden gestionar su reconocimiento a través del nuevo aplicativo electrónico dispuesto por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La herramienta digital, alojada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), hace parte de las acciones del Gobierno para facilitar los trámites y fortalecer la competitividad del sector exportador. Este desarrollo fue posible gracias al trabajo conjunto entre entidades públicas y representantes del sector privado.

El aplicativo permitirá a los beneficiarios ingresar la información requerida, como razón social, NIT o cédula, destino de las exportaciones y subpartidas arancelarias de los bienes, también los códigos correspondientes a los servicios exportados. Los requisitos específicos se encuentran establecidos en la Resolución 212 del 25 de agosto de 2025.

El CERT para los bienes será equivalente al 3 % del valor exportado (valor FOB). Cubre cerca de 5.000 subpartidas arancelarias. Para el caso de las exportaciones de servicios, el reembolso será del 2 % sobre el valor exportado. Dentro de los servicios beneficiados están los profesionales, los servicios de salud, los de educación y mantenimiento especializado, entre otros.
El CERT para los bienes será equivalente al 3 % del valor exportado (valor FOB). Cubre cerca de 5.000 subpartidas arancelarias. Para el caso de las exportaciones de servicios, el reembolso será del 2 % sobre el valor exportado. Dentro de los servicios beneficiados están los profesionales, los servicios de salud, los de educación y mantenimiento especializado, entre otros.

El CERT, que se reactivó en mayo de este año, busca promover la diversificación de las exportaciones y fortalecer la producción nacional de bienes industriales con valor agregado.

El mecanismo reconoce a los exportadores un reembolso parcial de los impuestos indirectos pagados durante la producción o prestación del servicio. En el caso de los bienes con procesos de transformación significativos, el incentivo equivale al 3 % del valor exportado (FOB), mientras que para los servicios -que deben incorporar tecnología e innovación- el porcentaje es del 2 %.

Este beneficio aplica para las exportaciones realizadas durante 2025 y 2026 y abarca alrededor de 5.000 subpartidas arancelarias, entre ellas las de los sectores farmacéutico, alimenticio, automotor, de maquinaria y astillero, además de servicios profesionales, de salud, educación y mantenimiento especializado.

Exportaciones
Exportadores colombianos podrán tramitar el CERT en línea a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. | Foto: Adobe Stock

El CERT no aplica para exportaciones desde o hacia zonas francas ni para aquellas dirigidas a países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú) y Venezuela.

Con la entrada en funcionamiento del aplicativo, el Gobierno busca consolidar un proceso más ágil y transparente para los exportadores, al tiempo que incentiva la participación de más empresas en la estrategia de reindustrialización nacional.

