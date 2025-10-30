Exportadores colombianos ya pueden solicitar en línea el Certificado de Reembolso Tributario

Los exportadores colombianos que tengan derecho a acceder al Certificado de Reembolso Tributario (CERT) ya pueden gestionar su reconocimiento a través del nuevo aplicativo electrónico dispuesto por la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La herramienta digital, alojada en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), hace parte de las acciones del Gobierno para facilitar los trámites y fortalecer la competitividad del sector exportador. Este desarrollo fue posible gracias al trabajo conjunto entre entidades públicas y representantes del sector privado.

El aplicativo permitirá a los beneficiarios ingresar la información requerida, como razón social, NIT o cédula, destino de las exportaciones y subpartidas arancelarias de los bienes, también los códigos correspondientes a los servicios exportados. Los requisitos específicos se encuentran establecidos en la Resolución 212 del 25 de agosto de 2025.

El CERT para los bienes será equivalente al 3 % del valor exportado (valor FOB). Cubre cerca de 5.000 subpartidas arancelarias. Para el caso de las exportaciones de servicios, el reembolso será del 2 % sobre el valor exportado. Dentro de los servicios beneficiados están los profesionales, los servicios de salud, los de educación y mantenimiento especializado, entre otros.

El CERT, que se reactivó en mayo de este año, busca promover la diversificación de las exportaciones y fortalecer la producción nacional de bienes industriales con valor agregado.

El mecanismo reconoce a los exportadores un reembolso parcial de los impuestos indirectos pagados durante la producción o prestación del servicio. En el caso de los bienes con procesos de transformación significativos, el incentivo equivale al 3 % del valor exportado (FOB), mientras que para los servicios -que deben incorporar tecnología e innovación- el porcentaje es del 2 %.

Este beneficio aplica para las exportaciones realizadas durante 2025 y 2026 y abarca alrededor de 5.000 subpartidas arancelarias, entre ellas las de los sectores farmacéutico, alimenticio, automotor, de maquinaria y astillero, además de servicios profesionales, de salud, educación y mantenimiento especializado.

El CERT no aplica para exportaciones desde o hacia zonas francas ni para aquellas dirigidas a países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú) y Venezuela.