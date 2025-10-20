Suscribirse

Aranceles

Analdex advierte que un eventual aumento de aranceles de EE. UU. afecta la economía legal y “fortalece el narcotráfico. Ese es el enemigo”

Javier Díaz, presidente del gremio, manifestó su preocupación y la incertidumbre que genera ese anuncio dentro de los empresarios y la comunidad colombiana. “Esperamos que se activen los canales diplomáticos”.

Redacción Economía
20 de octubre de 2025, 6:30 p. m.
Donald Trump Gustavo Petro
Una nueva tensión estalló este fin de semana ante los anuncios y señalamientos de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, contra Gustavo Petro, jefe de Estado de Colombia. | Foto: AP / Presidencia

Casi nueve meses después de la crisis de enero, que enfrentó a los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, ante la negativa del mandatario colombiano de recibir deportados colombianos, la relación bilateral volvió a un punto de máxima tensión.

Este domingo anterior, Trump calificó a Petro de ser “líder del narcotráfico”, y anunció la suspensión inmediata de todos los pagos y subsidios que Estados Unidos entrega a Colombia.

Contexto: Gustavo Petro reveló que el TLC con Estados Unidos “está suspendido de facto”: el presidente advirtió las consecuencias

Y, además, confirmó el anuncio de un trino del senador Lindsey Graham, quien señaló que vendría un aumento de aranceles para los productos colombianos que llegan al mercado de Estados Unidos. Precisamente, este lunes, el país estaba a la expectativa de los anuncios de la Casa Blanca en materia de nuevos aranceles para Colombia, una situación que sería devastadora para la economía nacional.

Ante esta situación, Javier Díaz, presidente de Analdex, el gremio del comercio exterior de Colombia, manifestó su preocupación ante un eventual incremento de los aranceles.

JAVIER DIAZ MOLINA
Javier Díaz, presidente de Analdex, manifestó su preocupación sobre un eventual incremento de aranceles. FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“El anuncio del presidente Trump de imponer aranceles, sanciones a la economía colombiana, despierta gran preocupación e incertidumbre dentro de los empresarios y en general dentro de la comunidad colombiana. Estos aranceles, estas sanciones pueden terminar afectando a la economía formal, a la economía legal, a aquellos empresarios, productores de bienes y de servicios que se exportan al mercado de Estados Unidos, con todas las consecuencias en materia de empleo e ingresos para la población”, dijo el líder gremial en un pronunciamiento.

Díaz agregó que no comparte el que estas sanciones se impongan, porque ello fortalece a la economía ilegal. “Golpea la economía formal, pero fortalece la economía ilegal. Fortalece al narcotráfico, que es el enemigo común que tenemos los dos países. El enemigo no son los Estados Unidos, el enemigo no es Colombia, es el narcotráfico”.

El presidente de Analdex espera que el gobierno colombiano sepa manejar de la mejor manera esta crisis y resuelva para bien de la economía colombiana este impasse. “Así lo esperamos, que se activen los canales diplomáticos, que las cancillerías, los embajadores hagan su trabajo y tengamos unas mejores noticias”, puntualizó.

Donald TrumpGustavo PetroAnaldex

