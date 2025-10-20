Petro hizo inesperada contrapropuesta a Trump por aranceles que impondrá a Colombia: “Legalizar la exportación de cannabis”

En medio del profundo revuelo que se desató en el país por el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a Colombia, rompió el silencio el mandatario colombiano.

Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta personal de X, desestimó la ayuda economía de EE. UU. a Colombia para la paz y aprovechó ese espacio para mencionar una especie de contrapropuesta a Trump.

“Las guerras que Colombia vive desde hace cinco décadas, primero urbana hasta 1993, después rural, se deben al consumo de cocaína en EE. UU.; aunque ha habido aportes de gobiernos estadounidenses a la paz de Colombia, han sido exiguos y nulos en los últimos años”, dijo Petro.

Trump says he's imposing new tariffs on Colombia but won't say what the rate will be pic.twitter.com/IeUtB0ZvVe — Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2025

Sumado a ello, realizó una reflexión: “Se ha construido una especie de división del trabajo frente a la lucha contra los productores y comercializadores de cocaína: Colombia pone, en realidad, el dinero y pone los muertos en la lucha; EE. UU. pone el consumo”.

“El consumo en EE. UU. y el creciente consumo en Europa son responsables de 300.000 asesinatos en Colombia y de un millón de muertos en América Latina”, recalcó el jefe de Estado colombiano.

Las guerras que Colombia vive desde hace 5 décadas, primero urbana hasta 1993, después rural, se deben al consumo de cocaína en EEUU; aunque han habido aportes de gobiernos estadounidenses a la paz de Colombia, han sigo exigüos y nulos en los últimos años.



Se ha construido una… https://t.co/R2SGZEnDfU — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

También le dijo a Trump: “En los años de mi gobierno, donde se hizo el mayor esfuerzo contra los narcotraficantes, deteniendo la expansión de los cultivos de hoja de coca, ahora solo crecieron un 3 %, en el 2024, y la mitad de los cultivos, desde hace tres años, están abandonados en la selva, como dice el informe de la ONU; y hemos incautado, como nunca en la historia, más de 2.800 toneladas de cocaína con ayuda de agencias de inteligencia europeas y norteamericanas, a las que pedí la mayor de su colaboración sin afectar las leyes nacionales. Entonces se quita la única ventaja que se le habían dado a Colombia, en esta lucha desigual: las ventajas arancelarias, que, en el gobierno de Trump, se volvieron nulas y ahora se amenaza en contra; así destruyen todo pacto posible sobre la lucha contra los narcotraficantes, cuyos fondos financieros en el mundo, no son perseguidos”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

“Le propongo a Trump lo contrario: quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia, para fortalecer la producción lícita agraria; invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca a las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia; estimular los espacios comerciales en EE. UU. para comprar, por contrato a largo plazo, productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia; legalizar la exportación de cannabis como cualquier bien, dada su exclusión de sustancia peligrosa en la ONU; fortalecer la política de prevención al consumo en los EE. UU., estudiar científicamente si es necesaria la prohibición o, más bien, el consumo responsable y regulado por el Estado; construir un tratado más eficaz de persecución de capitales y bienes de narcos en el mundo”, redondeó su idea el presidente Petro.