Las exportaciones regionales vuelven a crecer y reconfiguran el mapa económico del país

Las exportaciones colombianas cerraron 2025 con un balance positivo en términos regionales, impulsadas por el desempeño de varios departamentos que lograron aumentar sus ventas externas frente al año anterior.

De acuerdo con cifras oficiales analizadas por Analdex, 16 de los 30 departamentos que exportaron más de US$10.000 millones registraron crecimientos, lo que evidencia una recuperación parcial del comercio exterior en distintos territorios del país.

Antioquia lideró el ranking nacional al alcanzar US$10.786 millones en exportaciones, con un incremento del 22,6 % frente a 2024, apoyado principalmente en productos como oro, café y banano.

Le siguieron Bogotá, con US$5.761 millones y un crecimiento del 17 %, y Cundinamarca, que sumó US$2.833 millones, con una variación positiva del 3 %. Valle del Cauca y Bolívar completaron el grupo de los cinco mayores exportadores, con aumentos del 15,4 % y 4,2 %, respectivamente.

Desde una perspectiva regional, el Eje Cafetero y el Suroccidente mostraron avances relevantes, mientras que la región Caribe registró una caída explicada, en gran parte, por la reducción en las exportaciones de carbón.

En términos de canasta exportadora, los bienes mineroenergéticos representaron el 51,5 % del total, aunque los productos no mineroenergéticos mostraron un crecimiento destacado del 20 %, registrando los US$26.395 millones.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas, pese a un entorno internacional más exigente.

Para Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, el resultado es positivo, aunque aún insuficiente frente al potencial del país, que según el gremio debería aspirar a duplicar su nivel actual de exportaciones en el mediano plazo.