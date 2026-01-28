Empresa colombiana Helti impulsa la exportación de productos de bienestar y salud íntima en la región

En los últimos años, Colombia se ha posicionado como uno de los principales referentes regionales en la importación y exportación de productos de bienestar y salud íntima, con envíos hacia distintos países de Centro y Suramérica. De acuerdo con proyecciones de Fortune Business Insights, esta industria registraría un crecimiento global del 7,63 % durante 2026, en un contexto de mayor demanda por soluciones especializadas y con valor agregado.

El avance del país en este sector ha estado marcado por la transformación de una categoría tradicionalmente informal, mediante la mejora de procesos de distribución, logística e innovación. Varias compañías colombianas han liderado este cambio, entre ellas Helti, que ha participado en la internacionalización del bienestar íntimo producido en Colombia. La empresa exporta actualmente a mercados como Estados Unidos, Ecuador, México, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Venezuela, y solo en 2025 comercializó más de un millón de productos en estos países.

Guillermo Correa, cofundador de la compañía, señala que el crecimiento sostenido de la demanda global y el interés de los consumidores por soluciones innovadoras llevaron a diversificar el portafolio y a desarrollar tecnologías ajustadas a las exigencias internacionales. Hoy, los productos de la empresa están presentes en más de 4.500 puntos de venta en el mundo.

“Empezamos hace 10 años como un proyecto universitario con un capital muy pequeño. Inicialmente, vendíamos directamente al consumidor, pero nuestro enfoque de importar marcas innovadoras captó la atención del mercado. Nos dimos cuenta de que no había distribuidores trayendo verdadera tecnología en bienestar íntimo y eso nos permitió escalar hacia el modelo mayorista y desarrollar nuestros propios productos en el país”, explica.

Fundada por Correa y Daniel Gómez, la compañía figura entre las 10.000 empresas con mayores ventas en Colombia, según la Superintendencia de Sociedades. Además, de acuerdo con cifras de la DIAN, concentra más del 50 % de las importaciones de dispositivos y juguetes sexuales que ingresan al país y cuenta con la distribución exclusiva de marcas internacionales como Satisfyer.

Actualmente opera con tres líneas: Camtoyz, enfocada en dispositivos y juguetes sexuales; Uva Women, dedicada a soluciones para la salud femenina como copas y panties menstruales; y Elixir, especializada en lubricantes íntimos y tecnologías aplicadas al bienestar sexual. La empresa genera más de 100 empleos directos en nueve países y proyecta aumentar su planta laboral en un 20 % durante 2026. “Este año esperamos continuar con nuestra expansión internacional, fortalecer los procesos de innovación en la industria y generar más empleo, lo que nos permitirá robustecer la operación y responder al crecimiento del consumo en esta categoría”, señala Correa. Este desempeño se alinea con las estimaciones del sector, que prevén que el mercado global supere los US$44.910 millones en 2032.