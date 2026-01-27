Exportaciones

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

Estados Unidos concentró la mayor parte de los envíos en una operación que articula sector público y privado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de enero de 2026, 7:45 p. m.
El sector genera miles de empleos formales durante la temporada alta de exportaciones.
El sector genera miles de empleos formales durante la temporada alta de exportaciones. Foto: Asocolflores

La temporada de San Valentín vuelve a poner en el centro del comercio exterior colombiano a uno de los sectores agrícolas más representativos del país: la floricultura.

En medio de una de las épocas de mayor demanda internacional, Colombia no solo reafirma su liderazgo como proveedor mundial de flores frescas, sino que conmemora dos décadas del Plan Pétalo, una estrategia que ha sido determinante para garantizar la eficiencia logística, la seguridad y la sostenibilidad de las exportaciones del sector.

Entre enero y febrero de 2025, durante la temporada asociada a esta celebración, el país exportó cerca de 65.000 toneladas de flores frescas cortadas, principalmente hacia Estados Unidos, mercado que concentró el 80 % del valor total enviado.

Dólar siguió liderando las remesas en 2025, que ahora ya no solo vienen como regalo. Esta es la novedad

Canadá, el Reino Unido, Países Bajos y Japón completaron el grupo de destinos más relevantes, de acuerdo con cifras del gremio.

Macroeconomía

Millones por segundo: la ostentosa apuesta publicitaria del Super Bowl

Macroeconomía

Precio del euro se dispara en Colombia; así se cotiza la divisa este martes 27 de enero

Macroeconomía

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

Macroeconomía

Colombia lidera la economía de creadores en la región

Macroeconomía

Tensión entre Colombia y Ecuador: este poderoso organismo andino pide no olvidar el ordenamiento jurídico regional

Macroeconomía

Ministro de Minas, Edwin Palma, se pronuncia tras tarifa del 900 % al crudo colombiano en Ecuador: “Afecta a pequeños productores”

Macroeconomía

Dólar revierte la tendencia de los últimos días y amanece al alza: precio oficial del 27 de enero

Macroeconomía

Floricultores le responden al MinInterior: “Este sector es el mayor generador de empleo formal en el agro”

Empresas

La floricultura colombiana busca reinventarse ante el dólar bajo y los altos costos laborales

Turismo

Feria de la Flores 2025: colores, música y tradición, estas son las actividades que podrá disfrutar el martes 5 de agosto

La coincidencia entre San Valentín y los 20 años del Plan Pétalo marca un hito para la floricultura colombiana. Esta iniciativa, creada en 2006 por Asocolflores, surgió como un mecanismo de articulación entre el sector privado y las entidades públicas para enfrentar los picos de exportación y reducir los riesgos en la cadena logística, especialmente en temporadas de alta presión operativa.

“El Plan Pétalo no es solo una estrategia logística; es la columna vertebral del sector en temporadas críticas”, afirmó Augusto Solano, presidente de Asocolflores, al destacar que la coordinación permite que las flores colombianas lleguen a cerca de 100 países bajo estándares de seguridad, calidad y oportunidad .

El impacto del sector va más allá del comercio exterior. En 2024, la floricultura alcanzó exportaciones por 2.350 millones de dólares y generó más de 240.000 empleos formales directos e indirectos en 10.500 hectáreas cultivadas.

Con un promedio de 16 empleos por hectárea, se consolida como la actividad agrícola más intensiva en mano de obra formal del país.

Mundo Esta es la lista de países proyectados como potencia mundial en 2026: ¿cuál es el único país latinoamericano incluido?

El componente social también resulta determinante. El 60 % de los trabajadores directos del sector son mujeres y más de la mitad de ellas son cabeza de familia, lo que convierte a la floricultura en un motor de inclusión laboral y estabilidad económica en zonas rurales.

.
Colombia se mantiene como uno de los mayores exportadores de flores frescas del mundo. Foto: Asocolflores

Durante la temporada de San Valentín, además, se generan más de 20.000 empleos temporales formales, principalmente en labores de cultivo, postcosecha y logística.

El Plan Pétalo funciona gracias a una amplia articulación institucional que involucra a ministerios, autoridades sanitarias, fuerzas de seguridad, entidades aduaneras y actores logísticos como aerolíneas, agencias de carga y concesionarios portuarios.

Esta coordinación permite anticipar flujos, reforzar controles y asegurar la trazabilidad de la mercancía, fortaleciendo la confianza de los mercados internacionales.

A lo largo de sus dos décadas, el esquema ha evolucionado hacia la estandarización de procesos, el uso de tecnología, la planeación anticipada y la adopción de mejores prácticas en seguridad y sostenibilidad.

También se ha convertido en un espacio de intercambio de conocimiento con universidades y aliados estratégicos, enfocado en mitigar riesgos asociados a personas, producto, procesos y medioambiente.

Vicepresidencia revela “importantes logros” de la visita de Francia Márquez a África, pero denuncian que el “paseo” fue millonario

Durante San Valentín de 2025, Colombia exportó más de 900 millones de tallos, ratificando su papel como referente global del sector agroexportador.

Más de Macroeconomía

Jugadores y staff de Philadelphia Eagles celebran el título del Super Bowl LIX.

Millones por segundo: la ostentosa apuesta publicitaria del Super Bowl

Billetes euros.

Precio del euro se dispara en Colombia; así se cotiza la divisa este martes 27 de enero

Presentación de la solución al déficit de gas

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

.

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

-

Colombia lidera la economía de creadores en la región

Así es la frontera entre Colombia y Ecuador, que ha sido tomada por actores ilegales en los últimos dos años.

Tensión entre Colombia y Ecuador: este poderoso organismo andino pide no olvidar el ordenamiento jurídico regional

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía

Ministro de Minas, Edwin Palma, se pronuncia tras tarifa del 900 % al crudo colombiano en Ecuador: “Afecta a pequeños productores”

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad

Dólar revierte la tendencia de los últimos días y amanece al alza: precio oficial del 27 de enero

-

Precio del dólar en casas de cambio para este 27 de enero: así fluctúa la moneda americana

Junta Directiva Banco de la República - marzo 2025 Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada, César Augusto Giraldo, Olga Lucía Acosta, Germán Ávila Plazas, Laura Moisá y Leonardo Villar.

¿Las tasas de interés de los créditos podrían cambiar? Junta del Banco de la República se alista para nuevo pulso

Noticias Destacadas