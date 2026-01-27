Mundo

Esta es la lista de países proyectados como potencia mundial en 2026: ¿cuál es el único país latinoamericano incluido?

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) se basa en el crecimiento del PIB de cada país.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

27 de enero de 2026, 5:38 p. m.
Lista de potencias mundiales: hay un país latinoamericano
Lista de potencias mundiales: hay un país latinoamericano Foto: Getty images / Ciber Latam / Montaje: Semana

Un informe del FMI ha generado atención global y regional al revelar que un país de América Latina se proyecta como potencia económica mundial en 2026, ubicándose entre las 10 economías más grandes del planeta, junto a gigantes como Estados Unidos, China y Japón.

Las proyecciones del organismo multilateral muestran que Brasil ascenderá al octavo lugar en el ranking mundial de economías este año, consolidando su papel estratégico en el comercio global y como motor económico de la región.

Río de Janeiro, Brasil
Brasil está actualmente en el top 10 de PIB a nivel mundial Foto: Tomado de Visit Brasil

Esta proyección lo situaría en el grupo de las economías con mayor peso en términos de Producto Interno Bruto (PIB), con un valor que rondaría los 2,9 billones de dólares en este rubro.

Ya en 2023, el país sudamericano se encontraba en el top 10 de economías globales, con un PIB nominal estimado en alrededor de 2,1 billones de dólares. Según las estimaciones del FMI, este crecimiento sostenido ha permitido que Brasil se mantenga fuerte y, por consiguiente, escale posiciones en el ranking global hacia 2026.

Noticias Estados Unidos

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

Noticias Estados Unidos

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

Mundo

Edmundo González lamenta el fallecimiento de la madre de un periodista excarcelado en Venezuela: “Murieron esperando”

Noticias Estados Unidos

Jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales: “La paciencia de este tribunal se ha acabado”

Noticias Estados Unidos

Empresarios de EE. UU. condenan el tiroteo de Alex Pretti y exigen acción inmediata

Noticias Estados Unidos

Trabajadores de Target presionan a la empresa por operativos de ICE en Minnesota

Noticias Estados Unidos

El importante anuncio del alcalde de Minneapolis que puede ser muestra de cambios en la política migratoria de Trump

Mundo

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

Mundo

Video muestra a un abuelo interrumpiendo a sacerdote en plena misa para buscar consuelo, tras la muerte de su nieto

Turismo

Así es la calle elegida como la más ‘cool’ del mundo en 2025; está en Latinoamérica y cada vez atrae a más turistas

Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio en Asunción con la ausencia destacada de Lula da Silva

El informe destaca que Brasil es actualmente la economía más grande de América Latina, representando una parte sustancial del PIB regional.

Esta proyección se fundamenta en varios factores estructurales, incluidos el tamaño de su mercado interno, la diversidad productiva, los recursos naturales abundantes y un papel significativo en sectores como la agricultura, la energía y la industria manufacturera.

Según analistas, Brasil ha adaptado sus políticas económicas y de comercio exterior para competir en el escenario global, lo que ha sido clave para su proyección como potencia mundial.

Ser considerado una potencia económica mundial implica posicionarse entre las principales economías del planeta, lo que favorece la influencia comercial, la capacidad productiva y la presencia en los mercados globales.

Dinero - Real brasileño
Brasil actualmente es líder en América Latina a nivel económico Foto: Getty Images/iStockphoto

La proyección del FMI sitúa así a Brasil como puente estratégico entre las economías emergentes y los mercados consolidados, con potencial para aumentar su influencia política y económica en la próxima década.

El avance de Brasil en el ranking mundial también tiene implicaciones para América Latina en su conjunto, ya que representa un liderazgo económico que puede influir en las dinámicas de inversión, integración comercial y relaciones multilaterales en la región.

Argentina se convierte en el principal proveedor de aceites vegetales de una potencia mundial: una alianza histórica

Según las proyecciones del FMI, las tensiones comerciales en distintos lados del globo terráqueo, por ejemplo, las de Colombia y Ecuador, van a tener grandes afectaciones en las proyecciones para este año. El crecimiento económico se prevé entre un 3 % y un 3.2 %, cifras que no ilusionan a la comunidad internacional.

El peso de la economía brasileña se sustenta principalmente en la agricultura, hoy uno de los mayores productores y exportadores de soya del planeta. Otro pilar clave es el sector de minerales y combustibles, especialmente el petróleo, exportando crudo de manera sostenida y materiales considerados críticos para la transición energética. Finalmente, Brasil mantiene una posición sólida en un conjunto amplio de alimentos, como el café, el azúcar, los jugos y el algodón.

Más de Mundo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, amenaza y planea prohibir la popular aplicación para compartir videos TikTok en Estados Unidos debido a los riesgos para la seguridad.

¿TikTok protege a Donald Trump? California investiga censura a comentarios críticos hacia el presidente

X

En imágenes | Tormenta invernal en Estados Unidos: asciende la cantidad de muertos y los vuelos cancelados

Edmundo González se refirió a la liberación de presos políticos.

Edmundo González lamenta el fallecimiento de la madre de un periodista excarcelado en Venezuela: “Murieron esperando”

Lista de potencias mundiales: hay un país latinoamericano

Esta es la lista de países proyectados como potencia mundial en 2026: ¿cuál es el único país latinoamericano incluido?

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Jefe del ICE es citado por desacato de órdenes judiciales: “La paciencia de este tribunal se ha acabado”

El factoring se presenta como una nueva alternativa para la financiación de pequeñas y medianas empresas.

Empresarios de EE. UU. condenan el tiroteo de Alex Pretti y exigen acción inmediata

Target en Minnesota, en medio de la controversia por los operativos migratorios federales en el estado

Trabajadores de Target presionan a la empresa por operativos de ICE en Minnesota

George Floyd informe final

El importante anuncio del alcalde de Minneapolis que puede ser muestra de cambios en la política migratoria de Trump

Daniel Noboa Gustavo Petro

Daniel Noboa defiende postura sobre narcotráfico en Colombia y publica duro mensaje en redes sociales: “Con Ecuador se equivocaron”

Donald Trump ordenó una operación de la CIA en Venezuela

Gobierno Trump toma una importante decisión sobre presencia de la CIA en Venezuela

Noticias Destacadas