Esta es la lista de países proyectados como potencia mundial en 2026: ¿cuál es el único país latinoamericano incluido?

Un informe del FMI ha generado atención global y regional al revelar que un país de América Latina se proyecta como potencia económica mundial en 2026, ubicándose entre las 10 economías más grandes del planeta, junto a gigantes como Estados Unidos, China y Japón.

Las proyecciones del organismo multilateral muestran que Brasil ascenderá al octavo lugar en el ranking mundial de economías este año, consolidando su papel estratégico en el comercio global y como motor económico de la región.

Brasil está actualmente en el top 10 de PIB a nivel mundial Foto: Tomado de Visit Brasil

Esta proyección lo situaría en el grupo de las economías con mayor peso en términos de Producto Interno Bruto (PIB), con un valor que rondaría los 2,9 billones de dólares en este rubro.

Ya en 2023, el país sudamericano se encontraba en el top 10 de economías globales, con un PIB nominal estimado en alrededor de 2,1 billones de dólares. Según las estimaciones del FMI, este crecimiento sostenido ha permitido que Brasil se mantenga fuerte y, por consiguiente, escale posiciones en el ranking global hacia 2026.

Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio en Asunción con la ausencia destacada de Lula da Silva

El informe destaca que Brasil es actualmente la economía más grande de América Latina, representando una parte sustancial del PIB regional.

Esta proyección se fundamenta en varios factores estructurales, incluidos el tamaño de su mercado interno, la diversidad productiva, los recursos naturales abundantes y un papel significativo en sectores como la agricultura, la energía y la industria manufacturera.

Según analistas, Brasil ha adaptado sus políticas económicas y de comercio exterior para competir en el escenario global, lo que ha sido clave para su proyección como potencia mundial.

Ser considerado una potencia económica mundial implica posicionarse entre las principales economías del planeta, lo que favorece la influencia comercial, la capacidad productiva y la presencia en los mercados globales.

Brasil actualmente es líder en América Latina a nivel económico Foto: Getty Images/iStockphoto

La proyección del FMI sitúa así a Brasil como puente estratégico entre las economías emergentes y los mercados consolidados, con potencial para aumentar su influencia política y económica en la próxima década.

El avance de Brasil en el ranking mundial también tiene implicaciones para América Latina en su conjunto, ya que representa un liderazgo económico que puede influir en las dinámicas de inversión, integración comercial y relaciones multilaterales en la región.

Argentina se convierte en el principal proveedor de aceites vegetales de una potencia mundial: una alianza histórica

Según las proyecciones del FMI, las tensiones comerciales en distintos lados del globo terráqueo, por ejemplo, las de Colombia y Ecuador, van a tener grandes afectaciones en las proyecciones para este año. El crecimiento económico se prevé entre un 3 % y un 3.2 %, cifras que no ilusionan a la comunidad internacional.

El peso de la economía brasileña se sustenta principalmente en la agricultura, hoy uno de los mayores productores y exportadores de soya del planeta. Otro pilar clave es el sector de minerales y combustibles, especialmente el petróleo, exportando crudo de manera sostenida y materiales considerados críticos para la transición energética. Finalmente, Brasil mantiene una posición sólida en un conjunto amplio de alimentos, como el café, el azúcar, los jugos y el algodón.