Argentina logró un hito en su comercio internacional al convertirse en el principal proveedor de aceites vegetales de una de las economías emergentes más importantes del mundo. Esto marca un punto clave en la inserción de la economía argentina en las cadenas globales de alimentos y materias primas, y refleja el fuerte crecimiento de sus industrias.

India es el país que ha marcado la parada en términos de importaciones desde Argentina. Y es que, según datos del sector exportador argentino, las ventas de aceites vegetales al país asiático se duplicaron en los últimos años.

Importación de aceites vegetales de la India se hacen principalmente desde Argentina Foto: Getty Images/iStockphoto

Este impulso viene dado principalmente por la oferta creciente de aceite de soya y de girasol en Argentina, representando, respectivamente, el 53% y 35% de las exportaciones totales de estos productos. Esto hace que supere a otros grandes vendedores históricos y se ubique en una posición de liderazgo comercial en este segmento.

La India es uno de los mayores consumidores mundiales de aceites vegetales, utilizándolos tanto en la industria alimentaria como en la producción de alimentos procesados y biocombustibles.

Este cambio no solamente se sustenta en las buenas relaciones de ambas naciones, sino también en la nueva estrategia que maneja el país más poblado del mundo, y es que comenzó a diversificar proveedores. En paralelo, crecieron las compras desde Rusia, Brasil y Tailandia, al tiempo que Ucrania perdió relevancia como proveedor de girasol frente a menores envíos en los últimos años.

India es uno de los mayores consumidores de aceites vegetales y ha logrado diversificar sus aliados comerciales Foto: Getty Images

En contraste, países como Indonesia y Malasia enfrentan limitaciones por el aumento del consumo doméstico de aceite de palma y el uso creciente para biocombustibles, por lo que ya no son socios tan apetecidos por India.

El ascenso de Argentina como proveedor principal se da en medio de una relación bilateral cada vez más estrecha entre Buenos Aires y Nueva Delhi, basada no solo en el comercio de alimentos, sino también en la cooperación tecnológica y la coordinación diplomática en foros internacionales.

Por su parte, la exportación directa de aceite vegetal hacia China resulta menor en comparación con los envíos de materia prima. Sin embargo, el reciente interés chino por la harina de soya sugiere una posible diversificación en las ventas de productos con mayor valor agregado.

En contraste, la relación entre Argentina y EE. UU. está mucho más ligada a lo político. El mandatario, Javier Milei, ha sido acérrimo defensor de la administración Trump y de la gran mayoría de decisiones de Washington en el último año. Sin embargo, ambos compiten de forma directa en el mercado internacional, siendo proveedores de aceites y derivados para regiones como Europa y Asia.