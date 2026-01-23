Mundo

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

El mandatario también habló de su relación comercial con China y de su estrecho lazo con Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de enero de 2026, 7:39 p. m.
Milei y Lula da Silva.
Milei y Lula da Silva. Foto: Bloomberg / France 24 / Montaje: Semana

Tras su sonada intervención en Davos, el mandatario argentino brindó una entrevista a Bloomberg en la que defendió abiertamente sus relaciones comerciales con China, bromeó respecto al presidente de Brasil, Lula da Silva, y fue cuestionado sobre los asentamientos espaciales que presuntamente tendría Estados Unidos en su país.

El entrevistador estaba dando contexto de su rota relación con el mandatario brasileño cuando hizo una pregunta jocosa respecto al nombre de su homólogo: “¿Le pondrías su nombre (Lula) a uno de tus perros?”.

Contundente mensaje de Milei contra la izquierda mundial en Davos.
Milei habló en tono jocoso de su homólogo Lula da Silva. Foto: Captura de pantalla X @OPRArgentina

“Yo jamás les daría el nombre de un izquierdista a mis perros”, afirmó, y complementó con una frase que se alineó con los discursos que siempre ha dado en contra de sus opositores ideológicos: “Los amo mucho como para insultarlos”.

El mandatario concluyó su respuesta diciendo que los ama tanto que por eso “tienen nombres de economistas”.

Deportes

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Noticias Estados Unidos

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Mundo

Estados Unidos responde a represión de Irán e impone una contundente sanción a ‘flota fantasma’

Mundo

¿Leche tóxica para bebés? Prohíben su fórmula de una famosa marca en 55 países

Noticias Estados Unidos

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

Noticias Estados Unidos

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

Mundo

Histórico: hallan partes de una de las siete maravillas del mundo antiguo que estuvo perdida por 1.600 años

Mundo

Contundente mensaje de Javier Milei contra la izquierda mundial: “Maquiavelo ha muerto”

Opinión

Unión de estados republicanos de América

Mundo

Rajan a Gustavo Petro en ranking de popularidad de presidentes latinoamericanos: este es el listado

Unión Europea y Mercosur firman histórico acuerdo de libre comercio en Asunción con la ausencia destacada de Lula da Silva

Por otra parte, Milei ha sido gran defensor del capitalismo de libre empresa y señaló: “Yo quiero una economía abierta”. E hizo énfasis en “el peso que tiene la economía china en el mundo”, ya que la nación oriental es actualmente la segunda mayor economía a nivel mundial.

Al analizar el mercado global, el mandatario se dio cuenta “de la necesidad de comerciar con China”. Con esto complementó su discurso en Davos, en el que afirmó que la eficiencia comercial “se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial”.

“Mire cómo está evolucionando India”, insistió el argentino, dando un ejemplo del potencial de expansión que puede provocar el intercambio con Pekín en cualquier economía, ya que Nueva Delhi actualmente está en el top 4 de economías del mundo.

javier milei Presidente de Argentina
Javier Milei esclareció puntos sobre China, Estados Unidos y Brasil. Foto: getty images

El entrevistador intentó arrinconar a Milei para poner en tela de juicio su cercanía con China, y es que, pese a sus lazos ideológicos con Washington, el presidente insistió en su argumento de que incluso Donald Trump mantiene relaciones comerciales con Pekín.

“Estados Unidos comercializa con China y, para nosotros, China es un gran socio comercial”, afirmó. Adicionalmente, mencionó: “Para nosotros implica un montón de oportunidades para expandir, digamos, los mercados, con lo cual, eso no está en conflicto”.

Del mismo modo, Milei desmintió la supuesta existencia de una base espacial china en Argentina: “Eso no está probado”, respondió.

¿Quiénes integran el Consejo de Paz para Gaza de Trump? Los líderes invitados que deberán aportar 1.000 millones de dólares

El alineamiento de Milei con Trump había planteado dudas sobre la continuidad de los acuerdos comerciales con China. No obstante, el propio presidente argentino se ha encargado de dejar clara su posición en reiteradas oportunidades.

“Una cosa es la geopolítica y después, en paralelo, tenés la cuestión comercial”, manifestó el argentino a principios de enero durante una entrevista telefónica. Además, expresó su necesidad de ser “explicito” sobre el tema para evitar las “lecturas perversas”.

“Yo no voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”, señaló.

Más de Mundo

X

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Milei critica a Lula da Silva: llamar a sus perros como él sería "insultarlos"

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

La tormenta ha causado estragos. Algunos vehículos quedaron prácticamente tapados por la nieve.

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán

Estados Unidos responde a represión de Irán e impone una contundente sanción a ‘flota fantasma’

Peligrosa toxina encontrada en leche de famosa marca

¿Leche tóxica para bebés? Prohíben su fórmula de una famosa marca en 55 países

x

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

El gran Faro de Alejandría, encontrado 1600 años después

Histórico: hallan partes de una de las siete maravillas del mundo antiguo que estuvo perdida por 1.600 años

Marco Rubio, Donald Trump y Gustavo Petro

Esto dijo Marco Rubio de las garantías que le ofrecerán a Gustavo Petro durante su visita a Washington

Ryan Weddin

Capturan a Ryan Weddin, excampeón olímpico que ha sido comparado con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán

Noticias Destacadas