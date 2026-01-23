Tras su sonada intervención en Davos, el mandatario argentino brindó una entrevista a Bloomberg en la que defendió abiertamente sus relaciones comerciales con China, bromeó respecto al presidente de Brasil, Lula da Silva, y fue cuestionado sobre los asentamientos espaciales que presuntamente tendría Estados Unidos en su país.

El entrevistador estaba dando contexto de su rota relación con el mandatario brasileño cuando hizo una pregunta jocosa respecto al nombre de su homólogo: “¿Le pondrías su nombre (Lula) a uno de tus perros?”.

Milei habló en tono jocoso de su homólogo Lula da Silva. Foto: Captura de pantalla X @OPRArgentina

“Yo jamás les daría el nombre de un izquierdista a mis perros”, afirmó, y complementó con una frase que se alineó con los discursos que siempre ha dado en contra de sus opositores ideológicos: “Los amo mucho como para insultarlos”.

El mandatario concluyó su respuesta diciendo que los ama tanto que por eso “tienen nombres de economistas”.

Por otra parte, Milei ha sido gran defensor del capitalismo de libre empresa y señaló: “Yo quiero una economía abierta”. E hizo énfasis en “el peso que tiene la economía china en el mundo”, ya que la nación oriental es actualmente la segunda mayor economía a nivel mundial.

Al analizar el mercado global, el mandatario se dio cuenta “de la necesidad de comerciar con China”. Con esto complementó su discurso en Davos, en el que afirmó que la eficiencia comercial “se basa en el respeto de la propiedad privada y la función empresarial”.

“Mire cómo está evolucionando India”, insistió el argentino, dando un ejemplo del potencial de expansión que puede provocar el intercambio con Pekín en cualquier economía, ya que Nueva Delhi actualmente está en el top 4 de economías del mundo.

Javier Milei esclareció puntos sobre China, Estados Unidos y Brasil. Foto: getty images

El entrevistador intentó arrinconar a Milei para poner en tela de juicio su cercanía con China, y es que, pese a sus lazos ideológicos con Washington, el presidente insistió en su argumento de que incluso Donald Trump mantiene relaciones comerciales con Pekín.

“Estados Unidos comercializa con China y, para nosotros, China es un gran socio comercial”, afirmó. Adicionalmente, mencionó: “Para nosotros implica un montón de oportunidades para expandir, digamos, los mercados, con lo cual, eso no está en conflicto”.

Del mismo modo, Milei desmintió la supuesta existencia de una base espacial china en Argentina: “Eso no está probado”, respondió.

El alineamiento de Milei con Trump había planteado dudas sobre la continuidad de los acuerdos comerciales con China. No obstante, el propio presidente argentino se ha encargado de dejar clara su posición en reiteradas oportunidades.

“Una cosa es la geopolítica y después, en paralelo, tenés la cuestión comercial”, manifestó el argentino a principios de enero durante una entrevista telefónica. Además, expresó su necesidad de ser “explicito” sobre el tema para evitar las “lecturas perversas”.

“Yo no voy a romper los lazos comerciales con China. De hecho Estados Unidos tiene lazos comerciales con China. Es decir, eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos”, señaló.