Bogotá: estos son los empleos con salarios de hasta $16 millones

La capital colombiana se afianza como uno de los principales centros de empleo de alto nivel en Colombia, con una oferta creciente de vacantes dirigidas a profesionales con experiencia y perfiles especializados, que ofrecen cargos con salarios de hasta $16 millones, lo que no solo representa una mejora en los ingresos mensuales, sino que también permite mayor estabilidad financiera, mejores condiciones de ahorro e inversión. Además, estos cargos suelen estar asociados a roles de liderazgo o alta especialización, lo que fortalece el desarrollo de carrera a largo plazo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

Director de construcciones

Empresa: Coninsa

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

Coninsa está en la búsqueda de un director de construcciones, que desee fortalecer su capacidad de liderazgo y generar momentos memorables para los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar la calidad de los proyectos de infraestructura.

Asegurar el cumplimiento del presupuesto y los tiempos estimados.

Administrar y coordinar obras delegadas o proyectos a terceros y propios.

Monitorear la ejecución de por lo menos 3 proyectos simultáneamente.

Elaborar y controlar presupuestos y programación.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en Gestión de Proyectos.

Tarjeta profesional vigente.

10 años de experiencia en administración de proyectos de construcción.

Experiencia en sector salud educación industria comercio y vivienda.

5 proyectos certificados de 10000 m2 o más.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder en planeación financiera

Empresa: TICKET FAST S.A.S

Salario: 11.000.000 a 11.500.000

Si cuenta con más de 8 años de experiencia en planeación financiera, le gusta liderar desde el hacer, construir modelos, analizar números en detalle y convertir la información financiera en decisiones reales de negocio, esta posición es para usted.

Responsabilidades:

Liderar y ejecutar directamente los procesos de planeación financiera y presupuesto anual.

Construir, mantener y analizar modelos financieros, proyecciones de flujo de caja y escenarios (hands-on).

Elaborar, analizar y presentar informes financieros para la alta dirección y otras áreas del negocio.

Analizar e interpretar KPI financieros, identificando riesgos, desviaciones y oportunidades de mejora.

Ejecutar y liderar procesos de valoración financiera de proyectos y análisis de inversiones.

Acompañar a las áreas del negocio en la toma de decisiones financieras, con enfoque práctico y accionable.

Proponer e implementar mejoras en procesos financieros, optimización de costos y eficiencia operativa.

Requerimientos:

Profesional en Contabilidad, Finanzas, Economía o carreras afines.

Especialización en Finanzas (deseable maestría).

Más de 8 años de experiencia en planeación financiera, análisis financiero o roles similares.

Experiencia comprobada trabajando de forma operativa y estratégica (perfil hands-on).

Alta capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director de auditoría interna

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

El candidato ideal tendrá la capacidad de prevenir y detectar fraudes, aportando así a la robustez financiera y operativa de la empresa.

Responsabilidades:

Liderar el Plan Integral de Auditoría y asegurar su ejecución efectiva.

Desarrollar estrategias para la prevención y detección de fraudes.

Garantizar el cumplimiento de normativas internas y externas.

Colaborar con distintas áreas para identificar y mitigar riesgos.

Supervisar y guiar al equipo de auditoría interna en sus funciones diarias.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director de auditoría interna o roles similares.

Conocimiento avanzado en auditoría forense y gestión de riesgos.

Habilidad para liderar equipos y proyectos de auditoría.

Capacidad analítica para identificar y mitigar riesgos financieros y operativos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Relación directa con alta dirección.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de expansión e inmobiliaria

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 10.130.000

Como gerente de desarrollo de propiedades, desempeñará un rol clave en la alineación con los planes estratégicos de la compañía, proponiendo oportunidades de negocio que fortalezcan la presencia en el mercado.

Responsabilidades:

Alinear con los planes estratégicos de la compañía y proponer oportunidades de negocio.

Negociar locales comerciales y tomar decisiones frente a costos de alquiler.

Identificar nuevas oportunidades de mercado y analizar dinámicas comerciales.

Coordinar cumplimiento de requisitos técnicos y documentación legal de locales.

Administrar contratos de obra y arrendamiento conforme a las normas y condiciones.

Supervisar adecuación de locales conforme a infraestructura y equipos definidos.

Asegurar especificaciones técnicas y estándares de calidad en construcción.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras administrativas.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de expansión e inmobiliaria.

Conocimientos en normatividad urbana y licencias de construcción.

Habilidades de negociación y administración de presupuestos.

Capacidad para coordinar múltiples proyectos simultáneamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Médico especialista en pediatría

Empresa: Keralty

Salario: 9.000.000 a 9.500.000

En este rol, será una pieza clave para garantizar el bienestar y salud infantil, asegurando no solo el tratamiento eficaz de enfermedades, sino también la prevención y orientación a las familias.

Responsabilidades:

Atender consultas pediátricas de manera integral.

Diagnosticar y tratar enfermedades infantiles.

Educar a los padres sobre el cuidado preventivo de los niños.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para ofrecer atención integral.

Participar en programas de formación y actualización médica.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en pediatría.

Experiencia mínima de 3 años como médico pediatra.

Conocimiento actualizado en protocolos de salud infantil.

Capacidad para trabajar en equipo y excelentes habilidades de comunicación.

Habilidad para manejar situaciones críticas con calma y profesionalismo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

