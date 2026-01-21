EMPLEO

Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en Colombia

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

21 de enero de 2026, 9:23 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.
El mercado laboral en Colombia continúa mostrando señales positivas en distintos sectores y regiones del país. En este escenario, las vacantes con contratación inmediata se convierten en una alternativa clave para quienes buscan incorporarse rápidamente al mundo laboral o cambiar de empleo en el corto plazo.

Esta dinámica se refleja en la apertura de cientos de ofertas de trabajo que no requieren largos procesos de selección y están orientadas a cubrir necesidades urgentes de personal en áreas como seguridad, servicios, logística, ventas, salud, entre otras.

Las oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, incluyendo cargos operativos, técnicos, tecnológicos y profesionales, así como opciones para quienes buscan su primer empleo o una vinculación formal en el mercado laboral.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes, haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Supervisor de seguridad privada – Bogotá D.C.

Empresa: Seguridad Superior

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Si tiene pasión por la protección y cuenta con experiencia previa, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar las operaciones diarias de seguridad.
  • Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad.
  • Formar y motivar al equipo de seguridad.
  • Investigar y reportar incidentes de seguridad.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar medidas de seguridad.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia como supervisor de seguridad privada.
  • Bachillerato completo en adelante.
  • Curso de supervisor en seguridad actualizado.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Capacidad para liderar y trabajar en equipo.

¡Aplique acá!

Vendedor fin de semana – Villavicencio

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como asesor de ventas, será parte integral del equipo, ayudando a impulsar el crecimiento de la empresa mientras disfruta de oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes de manera amable y profesional.
  • Conocer y ofrecer productos y promociones del momento.
  • Lograr metas de ventas y contribuir al crecimiento del negocio.
  • Mantener el área de trabajo organizada y visualmente atractiva.
  • Colaborar con el equipo para alcanzar objetivos comunes.
  • Reportar al supervisor sobre novedades y oportunidades de mejora.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1-2 años en ventas en retail o áreas afines.
  • Bachillerato terminado (mínimo), técnico o tecnólogo en áreas como mercadeo ventas administración o afines (deseable).
  • Excelente comunicación orientación al cliente capacidad para trabajar en equipo y bajo presión conocimientos básicos de productos y técnicas de venta.

¡Aplique acá!

Vacantes activas en Bogotá para personas con y sin experiencia

Conductor – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como conductor, su rol incluirá la gestión del inventario, la recolección de producción y el cambio de mercancías entre vehículos.

Responsabilidades:

  • Realizar chequeo preventivo al vehículo al inicio de la jornada.
  • Mantener el vehículo en buen estado de limpieza interna y externa.
  • Actualizar la licencia de conducción.
  • Registrar entrega y recogida de mercancías con firma y nombre completo.
  • Digitalizar planillas de entrega diarias en FORMS y enviarlas al coordinador de transporte.
  • Optimizar tiempos de entrega mediante rutas alternas.
  • Entregar facturas y comprobantes al coordinador con placa y kilometraje.
  • Proteger los activos de la compañía incluyendo herramientas y mercancías transportadas.
  • Registrar cambios de mercancías entre transportadores en las planillas.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo y bachiller graduado.
  • Licencia de conducción C1 vigente.
  • Experiencia de 1 a 3 años en transporte certificable.
  • Formación complementaria en mecánica automotriz básica.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y los dos últimos sábados del mes.

¡Aplique acá!

Médico general consulta externa – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.800.000

Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.

Responsabilidades:

  • Evaluar a los pacientes de consulta externa.
  • Diagnosticar diversas patologías.
  • Intervenir médicamente según el diagnóstico.
  • Garantizar una atención oportuna y segura.
  • Proveer un manejo idóneo y humanizado.
  • Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.

Requerimientos:

  • Pregrado en Medicina.
  • Tarjeta profesional vigente.
  • Formación en medicina general.
  • Conocimientos en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia 1 año en hospitalización y 1 año en consulta externa.

¡Aplique acá!

Analista senior de control de calidad – Bogotá D.C.

Empresa: Cerescos

Salario: 3.100.000

Si es un profesional proactivo con un año de experiencia en control de calidad y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar análisis y control de calidad de material de empaque.
  • Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de calidad.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Química, Industrial o afines.
  • Mínimo un año de experiencia en el sector farmacéutico cosmético o de alimentos.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas