Conozca las vacantes de contratación inmediata disponibles en Colombia

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando señales positivas en distintos sectores y regiones del país. En este escenario, las vacantes con contratación inmediata se convierten en una alternativa clave para quienes buscan incorporarse rápidamente al mundo laboral o cambiar de empleo en el corto plazo.
Esta dinámica se refleja en la apertura de cientos de ofertas de trabajo que no requieren largos procesos de selección y están orientadas a cubrir necesidades urgentes de personal en áreas como seguridad, servicios, logística, ventas, salud, entre otras.
Las oportunidades están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, incluyendo cargos operativos, técnicos, tecnológicos y profesionales, así como opciones para quienes buscan su primer empleo o una vinculación formal en el mercado laboral.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes, haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.
Supervisor de seguridad privada – Bogotá D.C.
Empresa: Seguridad Superior
Salario: 2.000.000 a 3.000.000
Si tiene pasión por la protección y cuenta con experiencia previa, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las operaciones diarias de seguridad.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad.
- Formar y motivar al equipo de seguridad.
- Investigar y reportar incidentes de seguridad.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar medidas de seguridad.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia como supervisor de seguridad privada.
- Bachillerato completo en adelante.
- Curso de supervisor en seguridad actualizado.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para liderar y trabajar en equipo.
Vendedor fin de semana – Villavicencio
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Como asesor de ventas, será parte integral del equipo, ayudando a impulsar el crecimiento de la empresa mientras disfruta de oportunidades de desarrollo profesional.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes de manera amable y profesional.
- Conocer y ofrecer productos y promociones del momento.
- Lograr metas de ventas y contribuir al crecimiento del negocio.
- Mantener el área de trabajo organizada y visualmente atractiva.
- Colaborar con el equipo para alcanzar objetivos comunes.
- Reportar al supervisor sobre novedades y oportunidades de mejora.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1-2 años en ventas en retail o áreas afines.
- Bachillerato terminado (mínimo), técnico o tecnólogo en áreas como mercadeo ventas administración o afines (deseable).
- Excelente comunicación orientación al cliente capacidad para trabajar en equipo y bajo presión conocimientos básicos de productos y técnicas de venta.
Conductor – Medellín
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
Como conductor, su rol incluirá la gestión del inventario, la recolección de producción y el cambio de mercancías entre vehículos.
Responsabilidades:
- Realizar chequeo preventivo al vehículo al inicio de la jornada.
- Mantener el vehículo en buen estado de limpieza interna y externa.
- Actualizar la licencia de conducción.
- Registrar entrega y recogida de mercancías con firma y nombre completo.
- Digitalizar planillas de entrega diarias en FORMS y enviarlas al coordinador de transporte.
- Optimizar tiempos de entrega mediante rutas alternas.
- Entregar facturas y comprobantes al coordinador con placa y kilometraje.
- Proteger los activos de la compañía incluyendo herramientas y mercancías transportadas.
- Registrar cambios de mercancías entre transportadores en las planillas.
Requerimientos:
- Bachillerato completo y bachiller graduado.
- Licencia de conducción C1 vigente.
- Experiencia de 1 a 3 años en transporte certificable.
- Formación complementaria en mecánica automotriz básica.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes y los dos últimos sábados del mes.
Médico general consulta externa – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: 4.500.000 a 4.800.000
Keralty busca un médico general apasionado por la atención médica en Medellín, quien será responsable de evaluar, diagnosticar e intervenir a los pacientes de consulta externa, garantizando una atención oportuna, segura y humanizada.
Responsabilidades:
- Evaluar a los pacientes de consulta externa.
- Diagnosticar diversas patologías.
- Intervenir médicamente según el diagnóstico.
- Garantizar una atención oportuna y segura.
- Proveer un manejo idóneo y humanizado.
- Colaborar con el equipo médico en el centro de salud.
Requerimientos:
- Pregrado en Medicina.
- Tarjeta profesional vigente.
- Formación en medicina general.
- Conocimientos en RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento de duelo.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia 1 año en hospitalización y 1 año en consulta externa.
Analista senior de control de calidad – Bogotá D.C.
Empresa: Cerescos
Salario: 3.100.000
Si es un profesional proactivo con un año de experiencia en control de calidad y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Realizar análisis y control de calidad de material de empaque.
- Garantizar el cumplimiento de las especificaciones de calidad.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Química, Industrial o afines.
- Mínimo un año de experiencia en el sector farmacéutico cosmético o de alimentos.
