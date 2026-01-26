El precio del dólar en Colombia, cuando está bajo o cuando está alto, tiene sus pro y sus contra, lo que recae sobre la población de distinta manera. No se trata de un número por el cual los líderes de la política económica a veces sacan pecho, porque la moneda local se ha revaluado o, por el contrario, ‘se arrugan’ cuando sucede lo opuesto.

La fluctuación del dólar tiene efecto sobre empresas que importan insumos o que exportan productos; mientras que el coletazo directo lo reciben los ciudadanos que viajan o que reciben remesas. Así lo están sintiendo ya, con una moneda estadounidense que ha caído por debajo de los 4.000 pesos y ya lleva anclado en ese nivel desde hace varias semanas.

El Banco de la República estableció que, en 2025, a Colombia llegaron 13.100 millones de dólares en remesa. La cifra representa un incremento de 10,6 % en comparación con 2024. Solo en diciembre, el ingreso de divisas al país fue de 1.173 millones de dólares.

La proximidad de un evento clave para el flujo de divisas hacia Colombia, principalmente en dólares, pues también llegan en euros y en pesos chilenos, genera expectativa. Es uno de los momentos en los que aumenta el volumen de exportaciones, pues, por el día de San Valentín, tradicionalmente nuestra nación ha enviado grandes cantidades, pero en esta vez, se necesitarán muchas más para poder compensar la resta que hace la tasa de cambio.

Muchos reciben sueldos

La tendencia de las remesas que llegan a Colombia está cambiando, aunque se mantiene la posición de liderazgo del dólar como la principal moneda extranjera en la que envían dinero hacia el país. De hecho, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana-AmCham confirmó lo que ha sucedido recientemente: el 53 % de las remesas que entran al país vienen del país del norte.

Los exportadores son fuente de entrada de dólares al país. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La firma Global66 pasó revista por el tema de las remesas y estableció que, estos flujos de capital hacia el país están siendo motor económico y estratégico para la economía de la región, al convertirse en un flujo cada vez más relevante y estable.

Pero otra novedad es que, cada vez más, la plata viene como pago salarial y no solo como regalo de familiares en el exterior, para los colombianos. “Se está marcando un hito en la consolidación de las remesas como un actor clave en la gestión de pagos internacionales -entre otras- para personas y empresas con necesidades globales”. Implica que ya no solo se trata de remesas familiares, sino que las divisas se movilizan principalmente por el crecimiento de los nómadas digitales y freelancers; así como por el pago de estudios internacionales y turismo", señala la firma, que se mueve en el mercado fintech.

Global66 también identificó que el top 3 de las rutas más frecuentes de las divisas son: Colombia-Estados Unidos; Estados Unidos-Colombia, y Colombia-España.