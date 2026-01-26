En diciembre del año pasado, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una nueva visita a África como parte de su estrategia para fortalecer los lazos de Colombia con ese continente, en el marco del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según un comunicado oficial de la Vicepresidencia, Márquez logró avances importantes durante este viaje. Sin embargo, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó la gestión, denunciando gastos millonarios de la comitiva y calificó la visita como un “paseo”.

“Francia Márquez en su ‘paseo’ al África se llevó a 12 funcionarios para que la acompañaran. En viáticos, los colombianos pagamos USD 27.982, unos $ 103 millones de pesos. Solo los viáticos de Francia costaron más de $17 millones de pesos”.

Frente a esa crítica, la Vicepresidencia expresó en el comunicado sobre la controvertida visita: “El fortalecimiento del posicionamiento político y diplomático de nuestro país en África Occidental; un nuevo impulso a la cooperación académica y educativa entre África y América Latina; la ampliación de las oportunidades de cooperación económica, financiera y de inversión; y la ratificación del compromiso de Colombia con la agenda de memoria, reparaciones y reconocimiento de la diáspora africana”.

“Estos son algunos de los principales resultados que dejó la cuarta visita oficial del Gobierno colombiano a África, liderada por la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina, cuya agenda se desarrolló en Togo, Ghana y Senegal. En esta oportunidad, la alta mandataria estuvo acompañada por el viceministro de Relaciones Bilaterales, Mauricio Jaramillo; el viceministro de Comercio Exterior, Tito Rufino Yepes; la viceministra de Cultura, Saia María Vergara; además de representantes de Procolombia, del Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia, de la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC) y de empresarios, empresarias y emprendedores de diferentes regiones del país”, señala el documento de la Vicepresidencia.

También afirmó: “Enmarcada dentro de la estrategia África 2022-2026, iniciativa del Gobierno del Cambio, esta cuarta visita marcó un paso significativo en la construcción de una relación estratégica, sostenible y de largo plazo con el ‘continente madre’, basada en la cooperación, el respeto mutuo y una visión compartida de desarrollo e inclusión”.

“Para la vicepresidenta, la gira constituyó un hito en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y birregionales entre Colombia y África Occidental, reafirmando el compromiso del país con el diálogo político de alto nivel, la cooperación Sur-Sur, la integración académica, el intercambio cultural, la promoción económica y el reconocimiento de las raíces africanas de la nación colombiana”, conluyó la oficina de prensa de la Vicepresidencia.