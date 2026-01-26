Política

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

Desde el alto gobierno se advirtió que el material es “fraudulento”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 3:15 p. m.
Se advirtió que se esta usando la imagen del presidente Gustavo Petro para una estafa.
Se advirtió que se esta usando la imagen del presidente Gustavo Petro para una estafa. Foto: Presidencia de la República / Getty Images

Una profunda preocupación embarga al Gobierno nacional y, especialmente, a la Casa de Nariño por un video que está circulando en redes sociales.

En el material, que se volvió viral en las diferentes plataformas digitales, se advierte que se está usando de manera irregular y fraudulenta la imagen del presidente Gustavo Petro.

Estalla nuevo escándalo en el Gobierno Petro: investigación revela aumento de contratación por servicios y creación de más de 7.000 cargos

En el video, aparece el mandatario colombiano durante una sesión del Consejo de Ministros que habitualmente se desarrolla en la Casa de Nariño.

Allí, se ve a Gustavo Petro dando una declaración, cuyo contenido habría sido alterado, al parecer, con inteligencia artificial, en la que detalla una especie de mecanismo de inversión para ganar hasta 100 millones de pesos al mes.

Política

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

Política

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Política

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

Política

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Política

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Política

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Política

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

Confidenciales

La cadena de Nicolás Alcocer que le fue robada en Madrid: ¿cuánto cuesta y para qué alcanzaría?

Política

Las heridas abiertas de los Lafaurie Cabal con el Centro Democrático: esta es la demoledora carta donde hablan de preferencias y piden salir del partido

Política

“Me quité un edificio de encima”: la senadora María Fernanda Cabal, horas antes de pedir su salida del Centro Democrático

“Hoy voy a mostrarle cómo su teléfono celular puede generarle hasta 100 millones de pesos al mes. No es un secreto que todos los grandes bancos invierten el dinero de sus clientes y obtienen ganancias con ello. ¿Sabe por qué? Porque existe una brecha financiera que permite a los bancos invertir los fondos de sus usuarios en el programa gubernamental Quantum AI y ganar alrededor de 3 millones de pesos diarios por cada cuenta conectada”, dice el video, calificado por el Gobierno como fraudulento.

Y agrega la declaración de Gustavo Petro, que es fake: “Estoy seguro de que muchos de ustedes quisieran recibir ese mismo ingreso, igual que los bancos. Por eso decidí investigar cómo conectarme directamente al programa. Resultó que el registro solo era posible por invitación”.

“Logré conseguir acceso a la plataforma y decidí probar el sistema personalmente, invirtiendo 990 mil pesos. Esto fue lo que pasó después: en el primer mes el programa me generó 55 millones de pesos; en el segundo, 70 millones. Reinvertí parte de la ganancia y aumenté mis ingresos hasta 100 millones de pesos al mes. Cuando vi que la plataforma realmente funciona, tomé la decisión de abrir el acceso para todos los ciudadanos de Colombia”.

“Ahora, usted también puede conectarse directamente y recibir un ingreso pasivo estable cada mes. El enlace oficial está disponible únicamente debajo de este video. Para convertirse en miembro, haga clic, deje sus datos de contacto y uno de nuestros representantes se comunicará con usted, responderá todas sus preguntas y le dará acceso a la plataforma. Después de eso comenzará su nueva vida. Estoy seguro de que esta oportunidad le ayudará a pagar sus créditos y deudas, comprar un nuevo apartamento y asegurar un futuro tranquilo para usted y su familia. Les deseo mucha suerte a todos”, dice la voz, supuestamente de Petro, alterada con inteligencia artificial.

Lideresa social se paró en la tarima bajo la mirada de Gustavo Petro y dejó al descubierto la crisis de salud: “Preocupados”

Sin embargo, la preocupación está sobre la mesa por parte del Gobierno nacional y, especialmente, de la Casa de Nariño, que han hecho un llamado a la ciudadanía para que no caiga en este tipo de estafas promovidas en redes sociales mediante el uso irregular de la imagen del mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Más de Política

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal.

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Agencia Nacional de Tierras. Imagen de referencia.

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Petro en X

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

José Félix Lafaurie Álvaro Uribe Vélez Chats

Exclusivo: José Félix Lafaurie revela explosivos chats con Álvaro Uribe que evidencian la fractura en el Centro Democrático

José Obdulio Gaviria, José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Nubia Stella Martínez.

Las heridas abiertas de los Lafaurie Cabal con el Centro Democrático: esta es la demoledora carta donde hablan de preferencias y piden salir del partido

Noticias Destacadas