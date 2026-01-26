La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

Una profunda preocupación embarga al Gobierno nacional y, especialmente, a la Casa de Nariño por un video que está circulando en redes sociales.

En el material, que se volvió viral en las diferentes plataformas digitales, se advierte que se está usando de manera irregular y fraudulenta la imagen del presidente Gustavo Petro.

En el video, aparece el mandatario colombiano durante una sesión del Consejo de Ministros que habitualmente se desarrolla en la Casa de Nariño.

Allí, se ve a Gustavo Petro dando una declaración, cuyo contenido habría sido alterado, al parecer, con inteligencia artificial, en la que detalla una especie de mecanismo de inversión para ganar hasta 100 millones de pesos al mes.

“Hoy voy a mostrarle cómo su teléfono celular puede generarle hasta 100 millones de pesos al mes. No es un secreto que todos los grandes bancos invierten el dinero de sus clientes y obtienen ganancias con ello. ¿Sabe por qué? Porque existe una brecha financiera que permite a los bancos invertir los fondos de sus usuarios en el programa gubernamental Quantum AI y ganar alrededor de 3 millones de pesos diarios por cada cuenta conectada”, dice el video, calificado por el Gobierno como fraudulento.

Y agrega la declaración de Gustavo Petro, que es fake: “Estoy seguro de que muchos de ustedes quisieran recibir ese mismo ingreso, igual que los bancos. Por eso decidí investigar cómo conectarme directamente al programa. Resultó que el registro solo era posible por invitación”.

“Logré conseguir acceso a la plataforma y decidí probar el sistema personalmente, invirtiendo 990 mil pesos. Esto fue lo que pasó después: en el primer mes el programa me generó 55 millones de pesos; en el segundo, 70 millones. Reinvertí parte de la ganancia y aumenté mis ingresos hasta 100 millones de pesos al mes. Cuando vi que la plataforma realmente funciona, tomé la decisión de abrir el acceso para todos los ciudadanos de Colombia”.

“Ahora, usted también puede conectarse directamente y recibir un ingreso pasivo estable cada mes. El enlace oficial está disponible únicamente debajo de este video. Para convertirse en miembro, haga clic, deje sus datos de contacto y uno de nuestros representantes se comunicará con usted, responderá todas sus preguntas y le dará acceso a la plataforma. Después de eso comenzará su nueva vida. Estoy seguro de que esta oportunidad le ayudará a pagar sus créditos y deudas, comprar un nuevo apartamento y asegurar un futuro tranquilo para usted y su familia. Les deseo mucha suerte a todos”, dice la voz, supuestamente de Petro, alterada con inteligencia artificial.

Sin embargo, la preocupación está sobre la mesa por parte del Gobierno nacional y, especialmente, de la Casa de Nariño, que han hecho un llamado a la ciudadanía para que no caiga en este tipo de estafas promovidas en redes sociales mediante el uso irregular de la imagen del mandatario colombiano, Gustavo Petro.