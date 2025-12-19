NACIÓN

El presidente Petro lo volvió a hacer: le tocó borrar nueva ‘fake news’, pero los internautas le dejaron pantallazos para el recuerdo

El presidente Gustavo Petro compartió la publicación a través de su cuenta en X.

Redacción Nación
19 de diciembre de 2025, 9:52 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Hugo Andrés Sierra-PRESIDENCIA

El presidente Gustavo Petro lo volvió a hacer. Este viernes, 19 de diciembre, el jefe de Estado compartió, a través de su cuenta en X, una publicación que resultó ser una fake news.

El mandatario colombiano compartió un video como si fuera actual, pero que realmente data de 2023. La imágenes eran de unos saqueos que se registraron en Argentina, cuando en ese entonces gobernaba Alberto Fernández.

En su publicación en X, este viernes a las 12:22 p. m., el presidente Petro indicó: “Se lanzan ciudadanos argentinos a saquear establecimientos de comida en las afueras de Buenos Aires”.

Dicho video compartido por el jefe de Estado colombiano fue realizado por el canal chileno Meganoticias en 2023 y, de hecho, puede encontrarse en YouTube bajo el título: 'Saqueos en Argentina: La grave situación que emerge a meses de las elecciones’.

Aunque Petro intentó remediar su error eliminando la publicación de su cuenta en X, algunos de sus millones de seguidores le tomaron pantallazos a su nueva fake news para guardarla de recuerdo.

La más reciente ‘fake news’ del presidente Petro.
La más reciente ‘fake news’ del presidente Petro. Foto: Pantallazo de la cuenta en X del presidente Petro.

Entre las fake news más recordadas del presidente Petro está una que compartió el 20 de enero de 2025. En una imagen supuestamente se observaba el presidente de Argentina, Javier Milei, besando la bandera de Estados Unidos, mientras el mandatario de ese país, Donald Trump, lo aplaudía.

Sin embargo, se trataba de una imagen creada con inteligencia artificial. El presidente Petro había puesto, junto a esa imagen, un mensaje que decía: “Besa tu bandera, la de tu pueblo, si no te conviertes en títere de otros”.

Fake news’ del presidente Petro
La ‘fake news’ del presidente Petro en enero del año en curso. Foto: Tomado de la cuenta en X del presidente Petro

Otra fake news del presidente Petro que generó bastante ruido en redes sociales y luego le tocó eliminar, fue una que hizo en julio del presente año.

Fue más exactamente el 9 de julio de 2025. Ese día, compartió en X un video en el que se apreciaba la obra Keeper of the Plains, ubicada en el estado de Kansas, Estados Unidos, y afirmó que se trataba de una obra en La Guajira.

“Las obras de este Gobierno en Riohacha, Guajira”, fue el mensaje de Petro, junto al video, ese 9 de julio.

El presidente Gustavo Petro y la publicación que luego eliminó.
La ‘fake news’ de Petro el 9 de julio. Foto: Cuenta en X @petrogustavo y Colprensa, respectivamente.

